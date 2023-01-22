千萬得主是你？2023「最強偏財運」4生肖　命理師：容易中樂透

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過年期間少不了小賭怡情，許多人除了玩刮刮樂以外，更不會錯過大樂透春節加碼，命理學家「清水孟國際塔羅小孟老師」點出2023最強偏財運4生肖，這4生肖中樂透機率高，小孟老師也提供下注前提升中獎率的小撇步，來看看自己有沒有機會一夜致富！

▲過年少不了小賭怡情，快看自己有沒有機會一夜致富！（圖／記者黃稜涵攝）



TOP4：生肖「牛」

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2023年屬牛財水充沛，財富能量旺到爆表，幸運色為粉紅色也為桃花顏色，建議下注前冥想粉色玫瑰花或水蜜桃，再到投注下注，說不定會有好事發生。

TOP3：生肖「蛇」



屬蛇的人2023偏財宮位非常旺盛，財氣能不斷湧現，投資運能一飛沖天，建議下注前將鑰匙放在口袋裡再放千元大抄，就能開啟財庫讓財富不斷噴發。

TOP2：生肖「虎」



屬虎的人2023偏財投資宮位亮眼，財星進入偏財宮，你可以尋找家人來幫你下注或選號，若家人在異鄉，可以與他們通完電話再下注，才能達到藉由家人的財運來引進自身財氣。

TOP1：生肖「猴」



屬猴的人投資運佳，2023紅色為你的幸運色，財氣能進入你的財寶庫，小孟老師建議你們下注前打開手機觀看火紅色的火燄，或紅色的彩油再去下注，藉由火星的紅色能量吸收大量財火入庫，將能帶旺你的財氣。