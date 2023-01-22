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同事聊天摸魚「工作做不完」抱怨加班累！上班族超有感：還搞團購

▲▼主管,看電腦,用電腦,上班。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲原PO上班不太愛聊天，只希望做完事情準時下班。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者施怡妏／綜合報導

小小的辦公室就像是個小型社會的縮影，同事性格百百種，苦幹實幹者不少，但也有很多愛偷懶講八卦、扯人後腿的，一名男網友表示，辦公室氣氛很歡樂，同事各種摸魚、聊天，快下班才在開始忙著做事，常常抱怨事情做不完，只能加班留下來處理，還反問他「你為什麼都可以準時下班？」貼文一出掀起討論。

男網友在Dcard發文，「同事工作都做不完，卻一堆無意義的辦公室社交？」辦公室總是有種莫名的歡樂感，但背後卻是無止境的加班，因為他比較安靜，加上工作量大，只希望在時間內做完準時下班，不過同事上班各種聊天、摸魚，經常過了下午5時30分才在忙，抱怨事情做不完，「還問我為什麼可以準時下班？」

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原PO不解，自己上班很認真，「為何不能準時下班？」而且留下來也不能報加班，晚下班也沒有比較多錢，「不趕快把事情做完是要拖台錢？請問為啥會有這種奇怪的辦公室文化？」

▲▼工作,職場,女性。（圖／pixabay）

▲同事們都喜歡在快下班時才開始認真做事。（示意圖／pixabay）

貼文一出，引發不少上班族共鳴，「更煩的是，摸魚的人會跑到你旁邊探頭：你很閒齁」、「我也待過這種辦公室，但想法跟你一模一樣」、「辦公室一堆人上班時間閒聊講別人壞話和八卦，然後搞團購，快下班又說自己工作做不完」、「我現在的辦公室也是超級多事，每次看同事在聊天，都覺得他們怎麼那麼厲害，我一堆事情做不完，完全不會想講話，結果慢慢變成不合群的人」。

也有網友提到，「你這樣會不會被排擠？」「會摸魚、輕鬆開心上班、跟同事和老闆關係好、薪水還領比你多，這才是本事」、「有些人愛加班，可能只是想逃避一下家庭」、「辦公室社交並不是無意義，用心經營以後都會變成你的人脈」、「就是每個人的選擇，有些人喜歡上班開開心心，但就忙到比較晚，有些人喜歡按部就班，直接把事情處理完啦」。

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上班族摸魚加班Dcard

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