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讀什麼系過年最心累？「1科系」台大生無奈簽到　各系大學生炸鍋

▲▼回娘家,過年,新年。（圖／視覺中國） 

▲過年最怕被問到什麼問題？（示意圖／CFP）

記者曾筠淇／綜合報導

過年最怕被親戚問什麼問題？每個科系都有各自的專業，但旁人卻未必了解，就有網友轉貼「雷丘律師就決定是你了」製作的圖表，表示各科系的大學生都可能被長輩狂問讀這個系要幹嘛？甚至出考題。貼文曝光後，也引發底下網友討論。

該網友在Dcard上轉貼粉專「雷丘律師就決定是你了」製作的圖表，列出72個科系可能會被問到的問題。包含心理系可能會被問「你猜我現在在想什麼？」中文系被問「中文誰不會啊？」外文系被要求「來這個幫我翻譯一下！」政治系被問「啊你以後要選立委嗎」。

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社工系可能會被問「當志工有薪水嗎？」餐飲系被問「是學怎麼端盤子嗎？」韓文系被問「你追星的吼？」航海系被調侃「好爽喔！40個月年終！」觀光系被說「整天出去玩很爽吼！」藥學系被問「包藥也要學喔？」

而「藥學系」被問的這個問題，就讓不少國防醫學院、台大、台北醫學大學、中國醫藥大學等藥學系的學生直呼，「包藥簽QQ」、「我不只會包藥，我還會發藥QQ」、「簽，我們還會發口罩」、「口罩藥師簽到」、「我被親戚嗆過這句」。

據了解，藥學系學習的知識很廣，包含藥物研發、調劑學、臨床藥學、解剖學、生理學等。畢業後如果想當藥師，還要先通過「專業職業及技術人員高等考試藥師考試」方能執業；當然，藥學系畢業後不只能當藥師，也可以從事藥品生產、研發，甚至參與臨床試驗研究等。

▲▼大學,畢業,大學畢業,科系。（圖／翻攝自Pixabay）

▲圖片內容引發討論。（示意圖／取自Pixabay）

除了藥學系外，該篇文章也讓不少網友有感表示，「化工系，阿公每次都說讀這麼久，沒看過你做出一顆炸彈」、「我社工系，親戚們每次問我說社工系可以幹嘛？我都回我在學校等著嫁醫生啦！他們就都閉嘴了」、「外文系，每次都要幫忙看化妝品成分表」、「數學系，每次吃飯都被說，啊你讀數學的應該很會算錢吧」。

「雷丘律師就決定是你了」貼文底下，也有許多網友直呼，「X我學的是心理，不是魔法」、「中文系要修正一下，中文系最常被問『這個字怎麼念』」、「物理治療系，我這裡痠，幫我抓一下」。網紅鬼才阿水當時也回應，「最慘的是我們廣電系連被列上去都沒有！」事後「雷丘律師就決定是你了」就在留言處表示，「投稿太過踴躍，明天還要簽約，先去睡了」。

該文章、圖片雖均於2022年1月發布，不過每逢農曆春節，都會再度掀起共鳴，今年也有不少人繼續討論。

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