情路慘爆！OL招桃花「該砸16萬改名？」　命理師1句...網吵翻了

▲因為情路不順，她沉迷於算命、占卜。示意圖，與本文無關。（圖／記者張一中攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友情路坎坷，不是被分手，就是綠帽戴好戴滿，導致她非常依賴算命，最近她到一間很紅的算命館，想要改名招桃花，結果費用高達16萬，讓她不禁猶豫。對此，網友們風向一面倒，還有人直言，「如果我知道曖昧對像這樣，一定直接下船。」

女網友在Dcard發文感嘆，「從高中到出社會，我的情路一直都很坎坷，好不容易在大學脫離母單，結果跟初戀在一起不到3個月，就因為『他覺得配不上我』被分手，第二任跟第三任男友，則讓我綠帽戴好戴滿。」

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儘管如此，她仍深信會找到真愛，但同時也非常迷信，「像是平常會點愛情蠟燭、感情占卜算命，在這些東西上，前前後後花快2、3萬了。」

直到最近，她朝聖一間很紅的算命館，光預約就等近兩個月，命理師建議她，可以改名換個運氣，也能招好桃花，「但費用實在不便宜，加總起來快要16萬，我有試探著問命理師建議什麼字，他只跟我說，天機不可洩漏。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

這讓她陷入抉擇，「我真的好希望可以在情路上順利一點，找到一個真的愛我的人，該花這筆錢去改運嗎？想聽聽大家的想法。」

對此，網友們紛紛回應，「怎麼不考慮16萬拿去整形，可能比較有效」、「比起花大錢改名，妳比較需要靜下心來，好好分析自己到底為什麼遇到的類型都是這樣，我認為妳開運了，只會讓桃花變多，但不會幫助妳感情變順，因為順不順是心境的問題」、「如果未來男友知道妳花16萬去算命改名，肯定不是綠帽就可以解決的」、「16萬與其改名不如整形，只要妳個性不會很差，基本上長得好看都不缺桃花」、「16萬是不合理的價格，再怎麼樣的改名都有一個合理價，如果真要改勸妳找別的老師」、「16萬去整形或醫美，絕對比改名旺桃花」。