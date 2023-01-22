女近視3000度…眼球變「吹爆的氣球」慘摘除！醫示警2危險族群

▲女子高度近視3000度。（圖／翻攝自經視直播）

記者鄭思楠／綜合報導

重度近視的危害有多大？近日，微博一則「女子高度近視3000度被迫摘除眼球」的新聞衝上熱搜，引發網友熱議。醫生示警表示，患者的眼球已像被吹爆的氣球，視網膜越來越薄，稍微一用力咳嗽或者打噴嚏就會導致視網膜脫落。

據《齊魯壹點》報導，近日，武漢一名梁姓女子因3000度的超高近視，不得不摘除眼球。

醫生表示，正常人眼軸長度在22到24毫米（公分，下同）左右，而梁女的眼軸因長期近視達到了35毫米，眼球像被吹爆的氣球，視網膜越來越薄，稍微一用力咳嗽或者打噴嚏就會導致視網膜脫落。眼睛度數甚至超過儀器能檢測出的最大值，只能通過眼軸推算。

10年來，梁女由於高度近視共接受了4次視網膜修復手術，最終因為手術帶來的青光眼併發症，被迫摘除眼球。

▲女子被迫摘除眼球。（圖／翻攝自經視直播）

醫生表示，高度（重度，下同）近視、超高度近視，和遺傳、環境有關，在門診中，既碰到過因為遺傳因素3歲孩童近視達到1000多度，也有7、8歲的國小生過度使用手機和平板電腦，近視700到800度。

專家提醒，雖然如今一些近視眼的激光手術已相當成熟，但超過一定度數的較高度近視很可能通過此類矯正手術也不能夠完全、充分的改善視力。

醫生建議，就像定期體檢一樣，有高度近視的人也需要定期給眼睛體檢，尤其是眼底（視網膜）的全面檢查，及時發現可能存在的問題（比如視網膜變性、裂孔等等），以避免發生更嚴重的病變。