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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文來拜早年了！小年夜影片喊話「執政團隊全力以赴」

文／中央社

今天是小年夜，總統蔡英文透過影片發表春節談話指出，感謝堅守崗位的軍警消醫護等人員；今年依然是充滿挑戰的一年，執政團隊會全力以赴，積極因應疫情、全球通膨以及供應鏈重組的挑戰。

▲▼蔡英文發表元旦談話。（圖／記者黃國霖攝）

▲總統蔡英文。（資料照／記者黃國霖攝）

總統晚間發表1分45秒的小年夜談話，她向所有國人及全世界過舊曆新年的民眾拜早年。

總統表示，過去一年是充滿挑戰的一年，持續因應疫情帶來各項考驗，國際以及區域情勢也出現很大的變化；今年依然是充滿挑戰的一年，執政團隊會全力以赴，積極因應疫情、全球通膨以及供應鏈重組的挑戰。

蔡總統說，面對中共軍艦軍機頻繁擾台，甚至在台海周邊進行軍演，政府堅定維護台海和區域的和平穩定，國軍也堅守崗位，全力守護國家安全，保護共同的家園。

總統謝謝國軍們的辛勞，也感謝在年假期間，所有值班的警察、消防、醫護、國營事業以及各行各業，許多持續提供民眾服務的人員，大家辛苦了。

蔡總統說，過去一年，感謝全體國人的努力跟團結，新的一年，政府會持續拚經濟、拚復甦、守主權、護和平，請大家與政府一起努力，一起打造一個更好的台灣。

總統也祝福全體國人兔年行大運、新年平安、新年恭喜、新年快樂，Happy Lunar New Year。

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