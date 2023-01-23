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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

發福袋嗨唱新年歌！　高嘉瑜「過年聽我唱孤勇者」：快超過陳奕迅了

記者崔至雲／台北報導

立委高嘉瑜23日與副總統賴清德一起參拜南港信天宮，賴發完福袋離場後，仍有許多高的支持者留下來合影，更有支持者送上史迪奇玩偶，高嘉瑜在受訪時高歌「賀新年」並表示，過年可以一起來聽聽她唱的《孤勇者》，「我已經唱到一定的程度，再唱下去會越唱越好，快要超過陳奕迅了」。

▲▼ 高嘉瑜發福袋與支持者合照 。（圖／記者崔至雲攝）

▲高嘉瑜發福袋與支持者合照。（圖／記者崔至雲攝，下同）

賴清德今日稍早至信天宮參拜並發福袋，立委高嘉瑜、吳思瑤、基進黨台北市黨部主委吳欣岱等人也出席陪同。經《ETtoday新聞雲》記者實際觀察，現場高嘉瑜支持者眾多，甚至超越賴清德，還有民眾送上史迪奇玩偶。媒體問是否感有受到支持者的溫暖？高嘉瑜笑稱，支持者很溫暖、賴副總統也很溫暖。

高嘉瑜受訪時也應媒體要求唱了新年歌曲「賀新年」，她表示，新年就是大家要開開心心，大家好好過個好年，把身體照顧好，在過年期間也要靜下心來思考過去的一年哪裡自己做得不好、哪裡需要做得更好。這次年假非常長，可以把握跟家人團圓的時光。

▲▼ 高嘉瑜發福袋與支持者合照 。（圖／記者崔至雲攝）

對於媒體請她唱歌，她也預告，過年可以一起來聽聽高嘉瑜唱的《孤勇者》，今天早上她就跟侄子一起唱，發現要把這首歌唱好真的不容易，「我已經唱到一定的程度，再唱下去會越唱越好，快要超過陳奕迅了」。

▲▼ 高嘉瑜發福袋與支持者合照 。（圖／記者崔至雲攝）
 

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