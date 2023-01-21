科教館春節推兔年特別活動　讓民眾動手動腦過好年

▲科教館在春節期間推出兔年特別活動，讓民眾動手動腦過好年。（圖／科教館提供）

記者許敏溶／台北報導

春節連假期間，不少家長可能對於該帶孩子去哪傷腦筋，國立台灣科學教育館在春節期間，從農曆初一到初八（1月22日到29日）推出「轟兔天天-祥兔年特別活動」，除每天都有的「手作兔兔不倒翁」活動外，還有每日限定的兔年主題活動，就能獲得特製兔子曼陀珠、體驗兔年布袋印刷樂趣，多種豐富有趣的科學益智、兔年專屬賀歲活動，讓參觀民眾動手、動腦過好年，體驗不同的年節氣氛。

今年春節連假長達10天，除了吃吃喝喝，也要動動手、動動腦，科教館表示，歡迎民眾來走春，用科學開轟趴，春節期間，科教館常設展及多檔特展不休息，從初一開始，天天9時到18時開展，還推出新春特別活動「轟兔天天-祥兔年特別活動」，參加就可以獲得兔年活動酷卡，沿著虛線撕下，就可以變成兔子耳朵頭套，戴著兔耳朵化身小兔子在展場解謎破關。

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▲科教館在春節期間推出兔年特別活動，讓民眾動手動腦過好年。（圖／科教館提供）

此外，科教館表示，初一到初八都有當日限定的展場主題活動，包括初一「鴻兔躍年 撲朔迷離」以及初八「兔崽子闖天關」分別設計不同的遊戲關卡，結合過年童玩、綜藝節目才會出現的大型遊戲元素，讓參加者必須全身動起來、呼朋引伴，全家組隊在限時內完成展場定向解謎，以及機械手臂夾紅包、投壺、滾鐵圈、踩高蹺，還要化身小兔子穿米袋跳遠，成功破關才能獲得科教館兔年限量的「圓緣兔」紙燈籠。

除了大型的遊戲破關，科教館表示，年節期間也有深受大小朋友歡迎的科學表演節目，初二「看見兔子玩科學」科學演示、初六科學劇「財神兔兔發大財」，讓你看見科學的奇幻魅力，戲劇結合科學實驗，好笑又驚奇，初六還會有財神現身撒紅包，優惠就靠自己搶。

▲科教館在春節期間推出兔年特別活動，圖為兔兔香塔製作。（圖／科教館提供）

另科教館年節期間也推出一系列以生肖「兔」為發想的工作坊，像是初三的「奇幻鏡遇兔」、初四「兔腳蕨生態體驗課」、初五「趕時間的兔子」、「兔兔燈籠DIY」以及初七「兔 Be a Maker：旋轉飛兔」、「兔兔香塔製作體驗」，從環境教育的生態走讀、光學鏡面反射練習，到傳統的熏香製作都是首次推出，還有滿足大家當Maker心願，可以自己組裝雷切的兔兔旋轉木馬音樂盒、兔子燈籠，工作坊名額有限，民眾得上科教館官網報名，帶走別具意義的新年禮物。

▲科教館在春節期間推出兔年特別活動，讓民眾動手動腦過好年，圖為Maker旋轉飛兔。（圖／科教館提供）