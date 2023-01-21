　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

科教館春節推兔年特別活動　讓民眾動手動腦過好年

▲▼科教館在春節期間推出兔年特別活動，讓民眾動手動腦過好年。（圖／科教館提供）

▲科教館在春節期間推出兔年特別活動，讓民眾動手動腦過好年。（圖／科教館提供）

記者許敏溶／台北報導

春節連假期間，不少家長可能對於該帶孩子去哪傷腦筋，國立台灣科學教育館在春節期間，從農曆初一到初八（1月22日到29日）推出「轟兔天天-祥兔年特別活動」，除每天都有的「手作兔兔不倒翁」活動外，還有每日限定的兔年主題活動，就能獲得特製兔子曼陀珠、體驗兔年布袋印刷樂趣，多種豐富有趣的科學益智、兔年專屬賀歲活動，讓參觀民眾動手、動腦過好年，體驗不同的年節氣氛。

今年春節連假長達10天，除了吃吃喝喝，也要動動手、動動腦，科教館表示，歡迎民眾來走春，用科學開轟趴，春節期間，科教館常設展及多檔特展不休息，從初一開始，天天9時到18時開展，還推出新春特別活動「轟兔天天-祥兔年特別活動」，參加就可以獲得兔年活動酷卡，沿著虛線撕下，就可以變成兔子耳朵頭套，戴著兔耳朵化身小兔子在展場解謎破關。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼科教館在春節期間推出兔年特別活動，讓民眾動手動腦過好年。（圖／科教館提供）

▲科教館在春節期間推出兔年特別活動，讓民眾動手動腦過好年。（圖／科教館提供）

此外，科教館表示，初一到初八都有當日限定的展場主題活動，包括初一「鴻兔躍年 撲朔迷離」以及初八「兔崽子闖天關」分別設計不同的遊戲關卡，結合過年童玩、綜藝節目才會出現的大型遊戲元素，讓參加者必須全身動起來、呼朋引伴，全家組隊在限時內完成展場定向解謎，以及機械手臂夾紅包、投壺、滾鐵圈、踩高蹺，還要化身小兔子穿米袋跳遠，成功破關才能獲得科教館兔年限量的「圓緣兔」紙燈籠。

除了大型的遊戲破關，科教館表示，年節期間也有深受大小朋友歡迎的科學表演節目，初二「看見兔子玩科學」科學演示、初六科學劇「財神兔兔發大財」，讓你看見科學的奇幻魅力，戲劇結合科學實驗，好笑又驚奇，初六還會有財神現身撒紅包，優惠就靠自己搶。

▲▼科教館在春節期間推出兔年特別活動，讓民眾動手動腦過好年。（圖／科教館提供）

▲科教館在春節期間推出兔年特別活動，圖為兔兔香塔製作。（圖／科教館提供）

另科教館年節期間也推出一系列以生肖「兔」為發想的工作坊，像是初三的「奇幻鏡遇兔」、初四「兔腳蕨生態體驗課」、初五「趕時間的兔子」、「兔兔燈籠DIY」以及初七「兔 Be a Maker：旋轉飛兔」、「兔兔香塔製作體驗」，從環境教育的生態走讀、光學鏡面反射練習，到傳統的熏香製作都是首次推出，還有滿足大家當Maker心願，可以自己組裝雷切的兔兔旋轉木馬音樂盒、兔子燈籠，工作坊名額有限，民眾得上科教館官網報名，帶走別具意義的新年禮物。

▲▼科教館在春節期間推出兔年特別活動，讓民眾動手動腦過好年。（圖／科教館提供）

▲科教館在春節期間推出兔年特別活動，讓民眾動手動腦過好年，圖為Maker旋轉飛兔。（圖／科教館提供）

ET快訊
體育生失戀「操場狂奔」！　意外打破校內12年紀錄
蕭敬騰沒回台過年！　宣布有驚喜
命理師曝「初一這2時間招財」：拜完馬上接大case
口罩妹合照鋼鐵人「爆乳太搶眼」萬人朝聖　IG帳號曝
愛犬出門遭「寄生蟲緊咬」！照片內行人秒認出：千萬別捏爆
快訊／大樂透1億獎號來了！春節百萬紅包「還有331組」　等你
快訊／在吃團圓飯...新北男突遭鄰居狠砍「肚破腸流」
女偶像「誤用Chinese new year」道歉！　陸網氣
「一喝酒就臉紅」是基因缺陷！50%台人都有　想練酒量致癌率飆

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／海象不佳！台東往返綠島蘭嶼航線「初三及初四全數停航」

科教館春節推兔年特別活動　讓民眾動手動腦過好年

口罩妹合照鋼鐵人「胸口太搶眼」萬人朝聖　IG帳號曝：罩杯破壞者

10年來都靈驗！命理師曝「初一這2時間招財」：拜完馬上接大case

國旅6大風景區升級！觀光局曝「疫後最新玩法」　全部亮點一次看

「4生肖」2023年有雙喜　財運旺、工作升職加薪　　　　

你知道「醋勁」是怎麼來的嗎？　專家解析3類醋品釀造方式

6款刮刮樂！　這張「中獎率100%」快買

學店妹一整年「最怕這天」　曝超地獄處境：親戚都頂大、留學

2000萬刮刮樂今晚開？除夕「這1生肖」偏財運超旺　命理師：快去買

領完年終買刮刮樂試手氣　2外籍新娘爽中110萬元

SJ紀錄片憶車禍：圭賢好像快死了　成員突退團...「以為世界要崩塌了」

外送員沒死！等拿雞肉飯車被偷　台中偷車賊10分鐘後遭火車撞死

日駕駛狹路相逢難會車　黑車揪猜拳對決神化解

粿粿產後瘦15公斤！老公幫擠母乳　范姜彥豐乾掉讚口味：像水果牛奶

萌汪打預防針驚恐瞪大眼　全身抖不停：偶要勇敢！

屏東女高中生放學練獨立　搭錯車到台北阿公急報警

鼠寶睡到併軌「流出床外」　媽伸手接住...網笑：滑鼠？

新竹白皙長髮妹「15度低溫裸奔」　員警後方狂追幫穿衣

外送員路上遇迷路蜜袋鼯！　「AAA」魔性叫聲網歪樓笑翻

快訊／海象不佳！台東往返綠島蘭嶼航線「初三及初四全數停航」

科教館春節推兔年特別活動　讓民眾動手動腦過好年

口罩妹合照鋼鐵人「胸口太搶眼」萬人朝聖　IG帳號曝：罩杯破壞者

10年來都靈驗！命理師曝「初一這2時間招財」：拜完馬上接大case

國旅6大風景區升級！觀光局曝「疫後最新玩法」　全部亮點一次看

「4生肖」2023年有雙喜　財運旺、工作升職加薪　　　　

你知道「醋勁」是怎麼來的嗎？　專家解析3類醋品釀造方式

6款刮刮樂！　這張「中獎率100%」快買

學店妹一整年「最怕這天」　曝超地獄處境：親戚都頂大、留學

2000萬刮刮樂今晚開？除夕「這1生肖」偏財運超旺　命理師：快去買

胖橘「超愛你丟我撿」！光速衝刺咬回…鏟屎官驚呼：你是狗狗嗎？

北韓士兵開車途中偷看「不純影音」　逃跑被逮遭虐身亡

快訊／海象不佳！台東往返綠島蘭嶼航線「初三及初四全數停航」

科教館春節推兔年特別活動　讓民眾動手動腦過好年

1.3萬名國保遺屬平均可領7000元沒來申請　勞保局籲留意自身權益

放風新基地！台北「眷村元素」全齡公園　享受綿延綠意超愜意

5明星私下超有愛心！豆花妹「淋雨協助車禍現場」…任賢齊幫尋子

蕭敬騰沒回台過年！　「在國外圍爐守歲」宣布2月將有驚喜

口罩妹合照鋼鐵人「胸口太搶眼」萬人朝聖　IG帳號曝：罩杯破壞者

快訊／大樂透1億獎號來了！春節百萬紅包「還有331組」　等你來領

Google地圖毛孩亂入追街景車　網笑：讓你體驗被狗追的感覺

生活熱門新聞

過年愛愛禁忌曝光　「第一炮」最好選這天

初一14禁忌！早餐吃「它」窮整年

除夕到初五「過年禁忌一次看」

過年哪個習俗最該廢除？　一票秒選這點：根本陋習

她抽「9000萬獎」拒母領走　主辦方懸賞找人

明後天回暖！初二寒流強襲急凍3天　專家估「初三苗栗以北剩4℃」

初一到初五3星座財運紅翻天

3℃「極寒流」亂春節！　來襲時間曝光

6款刮刮樂！　這張「中獎率100%」快買

YouTuber帶豬肉返台挨罰20萬！PO影片遭罵翻

網購年菜名店出包　205人苦等：感覺被詐騙

「狂流豆腐渣」妹子不敢愛愛　男友嗆：黑又不乾淨

火山孝子暈船「林森北酒店小姐」　苦追2個月變小王

2000萬刮刮樂今晚開？除夕「這1生肖」偏財運旺

更多熱門

相關新聞

鄭州富士康生產恢復　留廠員工收6萬元紅包

鄭州富士康生產恢復　留廠員工收6萬元紅包

去年曾在中國嚴格防疫期間出現員工「徒步返鄉潮」的鄭州富士康，據報導目前生產已恢復到疫情前狀態。今年春節，該園區還給予留守員工人民幣1.3萬元（約新台幣5.72萬元）補助金。

南消五大隊兔年新春防災宣導

南消五大隊兔年新春防災宣導

陸「玉兔二號」　發回月球最新照片

陸「玉兔二號」　發回月球最新照片

過年2波極冷空氣接力！寒流「最凍時間曝」　北部高山可望追雪

過年2波極冷空氣接力！寒流「最凍時間曝」　北部高山可望追雪

陳其邁不公開行程曝光！旗津「這事」讓女局長：壓力山大

陳其邁不公開行程曝光！旗津「這事」讓女局長：壓力山大

關鍵字：

2023走春科教館春節兔年動腦

讀者迴響

熱門新聞

快訊／夯劇綠葉男星除夕病逝！得年36歲

過年愛愛禁忌曝光　「第一炮」最好選這天

女清潔隊長劈材　揪出20億毒品走私案

新竹白皙妹「15度低溫裸奔」警狂追幫穿衣

動物園辦「虎兔交接」...下秒老虎大口撲咬

初一14禁忌！早餐吃「它」窮整年

賀年恐罰1萬8！BMW X6 掀電動尾門「行動拜年車」

中壢清秀妹短褲行乞　目標存500萬

除夕到初五「過年禁忌一次看」

過年哪個習俗最該廢除？　一票秒選這點：根本陋習

前AV女優揭秘　「普通女性拍A片」的4理由

她抽「9000萬獎」拒母領走　主辦方懸賞找人

Joeman資產進全台前1％！靠1句幹話致富

浣熊睪丸凍在鐵軌　崩潰眼神死

2023年「12生肖」運勢！這生肖要小心投資失利

更多

最夯影音

更多
領完年終買刮刮樂試手氣　2外籍新娘爽中110萬元

領完年終買刮刮樂試手氣　2外籍新娘爽中110萬元
SJ紀錄片憶車禍：圭賢好像快死了　成員突退團...「以為世界要崩塌了」

SJ紀錄片憶車禍：圭賢好像快死了　成員突退團...「以為世界要崩塌了」

外送員沒死！等拿雞肉飯車被偷　台中偷車賊10分鐘後遭火車撞死

外送員沒死！等拿雞肉飯車被偷　台中偷車賊10分鐘後遭火車撞死

日駕駛狹路相逢難會車　黑車揪猜拳對決神化解

日駕駛狹路相逢難會車　黑車揪猜拳對決神化解

粿粿產後瘦15公斤！老公幫擠母乳　范姜彥豐乾掉讚口味：像水果牛奶

粿粿產後瘦15公斤！老公幫擠母乳　范姜彥豐乾掉讚口味：像水果牛奶

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面