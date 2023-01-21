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獨／陳其邁不公開行程曝光！旗津「這事」讓女局長：壓力山大　

▲陳其邁市長「不公開行程」曝光！前往智慧運輸中心關心交通疏運情況 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲陳其邁市長「不公開行程」曝光！前往智慧運輸中心關心交通疏運情況 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

除夕當天，高雄市長陳其邁的行程依舊是「緊緊緊」！上午僅有兩個公開行程，分別前往民生醫院跟小港醫院慰問過年留守的醫護人員，不過下午雖然行程不公開，記者意外捕獲到他前往交通局智慧運輸中心視察，因為「不講武德」的他，過年期間在高雄市舉辦不少活動，就怕讓民眾塞車，掃了春節旅遊的興致。

陳其邁在除夕下午三點先是前往消防局仁武分隊慰勞辛苦留守的消防弟兄之後，就隨即來到高雄市交通局智慧運輸中心，在局長張淑娟的陪同下了解春節期間，高雄市的疏運計畫，一向講求做事低調的陳其邁，把這個行程列為不公開，悄悄的前往慰問留守人員，就是要掌握整個春節期間的交通情況，這讓張淑娟也直說「壓力山大」。

▲陳其邁市長「不公開行程」曝光！前往智慧運輸中心關心交通疏運情況 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲陳其邁市長關心交通疏運情況 。（圖／記者吳奕靖攝）

為什麼有壓力？陳其邁說：「車流量跟去年比增加很多，去年因為疫情所以人流比較少，今年高雄的天氣又很好，所以來得人非常多，預期初二跟初六的人流會達到最高峰，所以呼籲大家出門要注意一下，可以聽警廣或是交通局的網站就可以得到即時的資訊」。

陳其邁坦言為何會在意交通，主要是高雄市在春節期間有舉辦不少活動，而去年旗津辦活動造成轟動，人潮擠爆旗津，讓前鎮、小港以及旗津的沿線交通大打結，所以他這次特別關心交通部分，尤其燈會這次選在左營蓮池潭，一聽到這裡，張淑娟立刻強調：「蓮池潭周邊有做最妥善的規劃」。

陳其邁說：「我們其實很密切關心，交通局跟警察局的同仁都很辛苦，大家就配合我們一些交通資訊來疏散車流，就不會塞車了，像是輕軌也很方便，尤其是市區的觀光，外縣市來我建議首選還是我們的捷運跟輕軌。

▲陳其邁市長「不公開行程」曝光！前往智慧運輸中心關心交通疏運情況 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲陳其邁市長透過警廣在空中跟聽眾拜年跟講述目前高雄市交通情況 。（圖／記者吳奕靖攝）

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關鍵字：

高雄春節交通疏運旗津智慧運輸中心左營蓮池潭

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