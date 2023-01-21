除夕湧返鄉車潮！2處省公路易塞　「台9線南向下午1時前禁大貨車」

▲除夕將出現南下返鄉車潮。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者李姿慧／台北報導

今天除夕(1/21)是春節連假第二天，仍有一波返鄉車潮，公路總局預估，今有2處銜接國道快速公路易塞；另台9線蘇花路廊南下方向將於今清晨5時到下午1時禁止21噸以上大貨車通行。

公路總局預估，今天除夕車潮仍是較集中於銜接國道路段，包含台64線接國3中和交流道路段、台74線臺中環線接國3快官交流道路段，建議用路人出發前可利用幸福公路App、CMS及警廣獲得壅塞路況與旅行時間資訊，避免塞在車陣中。

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另為鼓勵民眾搭乘公共運輸，並透過行車時間的縮短提高公共運輸優勢，公路總局表示，台9線蘇花路廊南下方向將於今(21)日5時到下午1時禁止21噸以上大貨車通行並開放大客車行駛蘇花改路段路肩，以減少隧道路段出現客貨併排行駛情形，花蓮崇德地區北上亦將機動調整大客車優先道疏導措施。

為疏運民眾返鄉及旅遊乘車需求，公路總局協調客運業者視人潮機動增班，昨(1/20)日西部國道客運共計行駛5,846班次，疏運89,161人，疏運人數較111年同期增加7.7%；東部國道客運路線共計行駛1,856班次，疏運24,908人，疏運人數較111年同期增加62.2%。

公路總局表示，已請客運業者春節期間籌備充足運能，落實人車安全整備及防疫措施，春節也推出國道客運平日優惠或平均8.5折措施，有返鄉旅運需求，仍建議搭乘公共運輸。