除夕趕吃團圓飯！國道5大地雷路段　「南下改下午出發避塞」

▲國5清晨出現南下車流。（圖／高速公路即時路況）

記者李姿慧／台北報導

今天（1/21）是除夕，國道今上午將有5大易塞地雷路段，國5上午8時後出現南下車流，不過時速可維持60到70公里，西部國道大致順暢，預估越晚車越多，其中西部國道南下車潮中午後紓解，國5則可能塞到下午4時。高公局建議，南下用路人可改下午出發。

高公局交管組科長賴建宇表示，昨天小年夜南下車潮就很多，已分流不少，今天仍有南下車流，很多民眾可能睡飽才出門，西部國道預估上午9時開始到中午12點車會比較多，國5預估到上午8點開始到下午4點南下較壅塞，可能越晚車越多。

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南下車潮歷經多日分流，高公局預估今日交通量為90百萬車公里，為平常的1倍，今日0時到5時平均交通量為8.6百萬車公里，為年平均平日2.5倍，截至上午8時許，全國道路況皆大致正常，截止上午7時，交通量為13.1百萬車公里。

高公局預判，今日上午國道有5大重點壅塞路段，包括國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段。高公局建議，南向用路人儘量於下午時段出發。

▲1/21除夕國道易塞路段時段。（圖／高公局）

高公局也呼籲，長途旅次建議民眾多利用台 61 替代國 1 與國 3、台 9 替代國 5、台 63 替代國 6、台74接國4替代國1與國3台中路段；短途則建議民眾儘量利用省縣道，不要上國道。

今日國道疏導措施包括單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

▼1/21除夕國道疏運措施。（圖／高公局）