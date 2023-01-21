　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

電話響不停！台鐵客服每天處理逾1800件雜症　局長首度親自值班

記者李姿慧／台北報導

春節疏運開跑，台鐵員工犧牲假期堅守崗位，除第一線站務人員、列車長、司機員和維修養護人員外，還有一批客服人員，台鐵局長杜微也首度親自到客服中心接聽旅客電話，協助旅客查詢班次，根據台鐵統計，客服中心平均每天處理1800通電話和簡訊服務外，還要尋找約40件遺失物。

今天(1/21)是除夕，不少民眾搭台鐵返鄉，預估春節期間將疏運超過700萬人次，民眾順利返鄉出遊，全靠台鐵員工犧牲假期堅守崗位，台鐵局長杜微也前往視察並致贈紅包。

杜微也前往赴客服中心了解旅客諮詢及相關回應辦理情形，並首次親自值台接聽旅客來電服務旅客，將旅客對今年春節疏運意見反應紀錄下來做為因應改善重要依據。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼台鐵局長杜微春節親自值班客服服務。（圖／台鐵）

▲▼台鐵客服每天要處理超過1800件旅客服務。（圖／台鐵）

▲▼台鐵局長杜微春節親自值班客服服務。（圖／台鐵）

台鐵表示，台鐵客服中心現有33位同仁，分別以3班制、AB班(9時至18時)(13時至22時)、及常日班輪值。後疫情這半年來，平均業務概況為每天接聽電話約1200通、撥出電話約250通、簡訊服務約200通、文字客服每日約150則、以及遺失品尋找約40件，平均接聽應答率約90.0～92.5，是小而美且高效率單位，對旅客服務滿意功不可沒。

▲▼台鐵局長杜微春節親自值班客服服務。（圖／台鐵）

▲台鐵局長杜微春節親自值班客服服務。（圖／台鐵）

ET快訊
快訊／恐罰1萬8！BMW X6掀門拜年　高雄警方說話了
機車行勸「1000公里換機油」被質疑是話術　網實測：別被坑了
西藏隧道雪崩「人車活埋」28死現場曝！　事發地被稱鬼門關
搬運工中頭獎　一夜變身富豪結局超悽慘：窮到一無所有
清宮過年奇葩「陪睡」習俗　皇帝這三天只能跟「她」同寢
快訊／除夕返鄉注意！1縣市大雨特報　警戒區出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

老了就不適合吃到飽？一眾曝「1心態」才是關鍵：根本超爽！

股神巴菲特也盛讚！經歷數十個熊市與牛市後的投資忠告 

兔年有什麼賀詞？「精選吉祥話」一次看：鴻兔大展、錢兔無量

除夕夜加菜！壽山動物園「團圓圍爐」萌樣大公開　春節擺飾超應景

拍背秒變衰「打麻將10大禁忌」想贏錢必看！　這點很多人常忘記

初一「這時段拜拜」賺爆！　命理師曝3祕法：除夕夜不用搶頭香

除夕北台灣迎雨彈！初一走春天氣出爐　寒流強襲「下探6度時間曝」

除夕團圓人不圓！吃年夜飯前必看　跟著6大攻略「少胖3公斤」

燒好香能改運補氣　這1款放對地方催財、增進貴人運

電話響不停！台鐵客服每天處理逾1800件雜症　局長首度親自值班

領完年終買刮刮樂試手氣　2外籍新娘爽中110萬元

外送員沒死！等拿雞肉飯車被偷　台中偷車賊10分鐘後遭火車撞死

SJ紀錄片憶車禍：圭賢好像快死了　成員突退團...「以為世界要崩塌了」

日駕駛狹路相逢難會車　黑車揪猜拳對決神化解

屏東女高中生放學練獨立　搭錯車到台北阿公急報警

粿粿產後瘦15公斤！老公幫擠母乳　范姜彥豐乾掉讚口味：像水果牛奶

新竹白皙長髮妹「15度低溫裸奔」　員警後方狂追幫穿衣

萌汪打預防針驚恐瞪大眼　全身抖不停：偶要勇敢！

26歲騎士綠燈詭撞護欄　飛墜3層樓高橋下身亡

鼠寶睡到併軌「流出床外」　媽伸手接住...網笑：滑鼠？

老了就不適合吃到飽？一眾曝「1心態」才是關鍵：根本超爽！

股神巴菲特也盛讚！經歷數十個熊市與牛市後的投資忠告 

兔年有什麼賀詞？「精選吉祥話」一次看：鴻兔大展、錢兔無量

除夕夜加菜！壽山動物園「團圓圍爐」萌樣大公開　春節擺飾超應景

拍背秒變衰「打麻將10大禁忌」想贏錢必看！　這點很多人常忘記

初一「這時段拜拜」賺爆！　命理師曝3祕法：除夕夜不用搶頭香

除夕北台灣迎雨彈！初一走春天氣出爐　寒流強襲「下探6度時間曝」

除夕團圓人不圓！吃年夜飯前必看　跟著6大攻略「少胖3公斤」

燒好香能改運補氣　這1款放對地方催財、增進貴人運

電話響不停！台鐵客服每天處理逾1800件雜症　局長首度親自值班

比熊犬誤按遙控器「幫主人訂大量A片」　他收帳單氣炸：我才不付

俄烏戰爭敲響警鐘！法國增加逾1／3國防預算　改造軍隊應對重大危險

老了就不適合吃到飽？一眾曝「1心態」才是關鍵：根本超爽！

汪小菲張穎穎分手6天光速復合！張蘭爆氣「停他的卡」　母子翻臉斷後路

賀年恐罰1萬8！BMW X6掀電動尾門「行動拜年車」　高雄警方說話了

股神巴菲特也盛讚！經歷數十個熊市與牛市後的投資忠告 

竟無人堪當大任？　趙少康諷：蔡英文乾脆「自兼行政院長」

兔年有什麼賀詞？「精選吉祥話」一次看：鴻兔大展、錢兔無量

最美燈會在這裡　來自波蘭台灣女婿驚歎世界上最棒的地方！

除夕夜加菜！壽山動物園「團圓圍爐」萌樣大公開　春節擺飾超應景

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

生活熱門新聞

初一14禁忌！早餐吃「它」窮整年

她抽「9000萬獎」拒母領走　主辦方懸賞找人

明後天回暖！初二寒流強襲急凍3天　專家估「初三苗栗以北剩4℃」

除夕到初五「過年禁忌一次看」

初一到初五3星座財運紅翻天

3℃「極寒流」亂春節！　來襲時間曝光

網購年菜名店出包　205人苦等：感覺被詐騙

YouTuber帶豬肉返台挨罰20萬！PO影片遭罵翻

小年夜送餐收超狂紅包！外送員一看嗨了

小年夜習俗、禁忌曝！「做1事」恐越來越窮

除夕「紅包行情」一次看　7項禁忌注意

除夕10大地雷曝！最忌「踩年飯」

「狂流豆腐渣」妹子不敢愛愛　男友嗆：黑又不乾淨

第一次秒射！女友狂笑對閨蜜喊這句　他：好自卑

更多熱門

相關新聞

除夕送暖！符合規定可領5000↑大紅包

除夕送暖！符合規定可領5000↑大紅包

苗栗縣政府推出2至未滿5歲的幼兒育兒津貼及5歲幼兒就學補助，為了即將來臨的春節，縣府提前於19日發放完畢，要給家長們放心過個好年！

除夕湧返鄉車潮！2處省公路易塞　「台9線南向下午1時前禁大貨車」

除夕湧返鄉車潮！2處省公路易塞　「台9線南向下午1時前禁大貨車」

除夕趕吃團圓飯！國道5大地雷路段　「南下改下午出發避塞」

除夕趕吃團圓飯！國道5大地雷路段　「南下改下午出發避塞」

彩券買起來！2生肖正偏財運齊飆

彩券買起來！2生肖正偏財運齊飆

小年夜送餐收超狂紅包！外送員一看嗨了

小年夜送餐收超狂紅包！外送員一看嗨了

關鍵字：

台鐵春節客服杜微

讀者迴響

熱門新聞

新竹白皙妹「15度低溫裸奔」警狂追幫穿衣

女清潔隊長劈材　揪出20億毒品走私案

初一14禁忌！早餐吃「它」窮整年

她抽「9000萬獎」拒母領走　主辦方懸賞找人

明後天回暖！初二寒流強襲急凍3天　專家估「初三苗栗以北剩4℃」

除夕到初五「過年禁忌一次看」

辣模怒控400萬粉YouTuber「亂摸我奶跟下面」：等著吃官司

浣熊睪丸凍在鐵軌　崩潰眼神死

初一到初五3星座財運紅翻天

3℃「極寒流」亂春節！　來襲時間曝光

外送員沒死！等拿雞肉飯車被偷　偷車賊慘遭火車撞死

網購年菜名店出包　205人苦等：感覺被詐騙

劇組手滑摔破「最後三只」故宮碗

5種鍋物「鈉含量爆高」！第1名超清澈…網看傻

他擁26cm巨鵰女伴凍未條！改拍AV賺翻

更多

最夯影音

更多
領完年終買刮刮樂試手氣　2外籍新娘爽中110萬元

領完年終買刮刮樂試手氣　2外籍新娘爽中110萬元
外送員沒死！等拿雞肉飯車被偷　台中偷車賊10分鐘後遭火車撞死

外送員沒死！等拿雞肉飯車被偷　台中偷車賊10分鐘後遭火車撞死

SJ紀錄片憶車禍：圭賢好像快死了　成員突退團...「以為世界要崩塌了」

SJ紀錄片憶車禍：圭賢好像快死了　成員突退團...「以為世界要崩塌了」

日駕駛狹路相逢難會車　黑車揪猜拳對決神化解

日駕駛狹路相逢難會車　黑車揪猜拳對決神化解

屏東女高中生放學練獨立　搭錯車到台北阿公急報警

屏東女高中生放學練獨立　搭錯車到台北阿公急報警

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面