　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

抽新年福袋！透過心測看自己2023一整年有多好運

▲▼過年,春節,心理測驗,福袋,2023開運。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲想知道兔年自己的運氣如何嗎？做抽福袋心理測驗就能知道了。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

新年不少店家都會推出福袋，不僅讓民眾以超值價格買到划算商品，不知道會買到什麼內容物更是讓開箱過程充滿驚喜、非常好玩，想知道自己一整年的運氣如何嗎？不妨透過日本網站《an.an》的趣味心理測驗，來抽一個運氣福袋試試手氣吧！

請看圖選擇以下哪個是您想要的福袋？

▲▼過年,春節,心理測驗,福袋,2023開運。（圖／翻攝自日本網站anan）

選擇A福袋的你：2023年收穫65%好運

2023年對你來說是充滿活力的一年，心中迷霧會散去，整個人重新煥發活力，這也讓周圍的人對你有了期望，而今年的你亦有能量能主動回應並滿足這些期望。人際關係方面，則要注意與親近的人的相處，想要被人喜歡是好事，但如果太過炫耀，可能會讓他人感到不快。今年你的積極號召力會成為彰顯魅力的利器，但要留心有人嫉妒扯後腿，凡事不求快速得到成果，自然能招來好運。

選擇B福袋的你：2023年收穫70%好運

2023年會是你展示天賦的一年，也是重新挑戰過去曾放棄的人事物很好的一年；雖然不是一切都會朝著正面的方向發展，但不要忘記行動是可以改變未來的，今年請試著努力克服弱點。做事情的時候，抱著「準備好了，就不用擔心」的心態去應對，基本上就不容易失敗。人際關係也會很順利，不鑽牛角尖、太在意細節就能獲得好運氣，即使出現小小阻礙也能輕鬆化解。

選擇C福袋的你：2023年收穫55%好運

2023年的你在人際關係方面將迎來幸福的變化，可能會出現對你充滿期待的人，他們的熱切目光注視著你，既讓你感到自信心增強，但另一方面也可能會因為人們的期望而感到有些壓力，不過只要用心去回應，結果都會很不錯。另外，如果新的一年想找到志同道合的朋友或開展一段親密關係，可試著改變自己的觀點，離開舒適圈、投入新環境也能迎來好運氣。

選擇D福袋的你：2023年收穫95%好運

2023年是一段你能夠乘風破浪的強運時期，有機會更接近自己的夢想，而且還能解決過去做不到的事情；動力逐漸增加，會出現一種可以直奔目標的感覺，過程中能夠按照自己的步調做事，更不必擔心旁人會有異樣的眼光。財務方面，不但可以負擔得起想要的消費，還有機會能夠省錢儲蓄，像是開設網路銀行帳戶也是理財的好選擇，今年的幸運絕對要好好利用起來。

ET快訊
砸7萬2「買2本2000元刮刮樂」實測！　「這序號」每次買都
極樂網站被抄了！女模、學生妹任選　海削千萬
快訊／國1休旅車翻覆！　「3受困1送醫」搶救畫面曝
快訊／10:56規模4.3地震！　最大震度4級
脫光煮年菜！　美魔女裸體穿圍裙「雙球掉出來」
「富邦Costco聯名卡」年前曝光有玄機！　要270萬卡友做
8歲女放棄繼承18億財產！　剃頭出家當女僧

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

好市多初一不開門！全台量販超市「過年營業時間」先掌握

抽新年福袋！透過心測看自己2023一整年有多好運

過年加菜金來Yahoo奇摩APP拿　天天送祝福再抽萬元紅包好運領不完

「東森廣場」春節無休！變身遊樂場陪大小朋友樂翻天　美食街親友聚餐好方便

美歐精品直播時尚小天團樂敗　與東森購物合作推嚴選商品

超勵志百萬直播主棉花糖女孩胖妃　與東森購物合作推嚴選商品

真相只有一個！柯南「球鞋、滑板」變迷你icash2.0　超商限量開賣

春節不打烊懶人包！網購照常出貨　再祭夯品瘋搶小米手機只要1元

兔年生肖「興、富、發」排行榜出爐！詹惟中旺宅運秘招放送

撐不住了？蝦皮店到店運費再變貴　2／1起從39元調漲為45元

陸網熱議「Jennie演唱會划水」　4影片對比：不喜歡別來

劉品言認「假裝過高潮」　謝瓊煖嗑白子超享受XD

電流急急棒狂轉！男耐心玩　網看38秒過程：比他還緊張

余筱萍被潑辣椒水「臉灼傷」　貨車司機快閃：法院再道歉

台南安平「痛風」雞蛋糕　擺滿蚵仔、蝦子超浮誇！

AKIRA《紅白》合作Ella歌舞秀！　後台互動曝…她喊：斯勾以餒

模型報告搞怪硬掰內容 講到「車模」全班笑翻

蕭敬騰唱尾牙嗨脫衣剩吊嘎　高音嘶吼《王妃》《皮囊》

台南橋下隱藏關東煮 招牌豪邁大骨超過癮

砂石車未減速！紅燈還直衝　騎士當場遭輾…送醫搶救不治

好市多初一不開門！全台量販超市「過年營業時間」先掌握

抽新年福袋！透過心測看自己2023一整年有多好運

過年加菜金來Yahoo奇摩APP拿　天天送祝福再抽萬元紅包好運領不完

「東森廣場」春節無休！變身遊樂場陪大小朋友樂翻天　美食街親友聚餐好方便

美歐精品直播時尚小天團樂敗　與東森購物合作推嚴選商品

超勵志百萬直播主棉花糖女孩胖妃　與東森購物合作推嚴選商品

真相只有一個！柯南「球鞋、滑板」變迷你icash2.0　超商限量開賣

春節不打烊懶人包！網購照常出貨　再祭夯品瘋搶小米手機只要1元

兔年生肖「興、富、發」排行榜出爐！詹惟中旺宅運秘招放送

撐不住了？蝦皮店到店運費再變貴　2／1起從39元調漲為45元

吸毒男突發瘋…拿刀猛刺無辜小黑狗！新北最強獸醫4小時救牠一命

瑞銀上調日圓預測！　估今年升達120價位

新二代重癱「剩眼球能動」！愛心介入讓她溝通無礙　母感動飆淚

小笠原欣幸評蘇貞昌替蔡英文「擋子彈」　仍因「這2過」必須下台

相差56cm！最萌身高差情侶爆紅　小隻女狂被問「床上怎麼喬」崩潰

最長春節來了！彰化垃圾清運時程出爐　大年初四這3鄉鎮先作業　

獨／M.E.大轉型力推VTuber…EXITUS一期生出道　Boss、大學姊喊話

北市教育局清寒基金會「年節助學金」　讓弱勢生過好年

點飛機餐要求一堆？空姐揭「最討人厭4種乘客」　這動作秒踩雷

黃金小兔抱胡蘿蔔、捧錢幣萌翻！墜飾5千元有找　招財又保值快戴上

花防部士兵救援畫面曝！他滿臉驚恐癱坐椅上　迷彩衣一脫驚見「蜂窩血彈痕」

消費熱門新聞

兔年生肖「興、富、發」排行榜出爐！詹惟中旺宅運秘招放送

只要10元！4大超商「春節咖啡優惠」

超商咖啡買6送6來了！加碼25元喝美式

蝦皮店到店運費再變貴　從39元調漲為45元

女同事不上班玩餅乾疊塔眾人朝聖

電商公告春節出貨時間　蝦皮店到店三天公休

超商「春節咖啡買1送1」限時5天搶

量販超市「過年營業時間」先掌握

超商美式買1送1、卡布奇諾下殺32元

樂敗與東森購物　合作推嚴選商品

阿Q桶麵隱藏版7-11獨賣

再爆違法醫材流入醫籲：認明認證

限時6天！超商咖啡「只要10元」

超商連3天「特大杯美式買1送1」

更多熱門

相關新聞

用生命大掃除？大媽爬高樓窗戶打掃

用生命大掃除？大媽爬高樓窗戶打掃

農曆春節前夕許多民眾開始大掃除，不過大陸河南信陽一名女子，在沒有任何防護措施的情況下，爬出高層窗戶打掃衛生，令人看得膽顫心驚。

13歲兄妹提告父親「侵占」7.5萬元壓歲錢 法院判：該還！

13歲兄妹提告父親「侵占」7.5萬元壓歲錢 法院判：該還！

過年被問何時結婚？律師公開10招不用再假笑

過年被問何時結婚？律師公開10招不用再假笑

帶17哈士奇回家過年...父母表情瞬間凝結

帶17哈士奇回家過年...父母表情瞬間凝結

獨／幸運之神降臨　兩外籍新娘刮中110萬元

獨／幸運之神降臨　兩外籍新娘刮中110萬元

關鍵字：

過年春節心理測驗福袋2023開運

讀者迴響

熱門新聞

26歲女行員捲款1783萬　整容潛逃25年落網

寒流探8°C雪崩式跌溫！圖看過年天氣

奧客拒付錢　捕蛇專家把1.8m毒蛇丟回去

72萬粉大胃王YTR宣佈「無限期停更」

即／花蓮4連霸議員張正治病逝　享年57歲

KID對「出生15天兒子」做1事被罵慘！緊急道歉了

小年夜5大禁忌　做錯恐窮整年

命理師：3生肖財運極佳一定要買彩券

台灣人大鬧日本列車　「指定席當自由席搭」

最美禮生真的脫光了！

浣熊睪丸凍在鐵軌　崩潰眼神死

首爾最大貧民窟大火！死傷不明　500人急避難

余筱萍遭不明液體潑「臉灼傷」！

台南兇宅出租！業者誠實1句笑翻眾人

五月天阿信許願「幫周星馳唱主題曲」　本人真的現身

更多

最夯影音

更多
陸網熱議「Jennie演唱會划水」　4影片對比：不喜歡別來

陸網熱議「Jennie演唱會划水」　4影片對比：不喜歡別來
劉品言認「假裝過高潮」　謝瓊煖嗑白子超享受XD

劉品言認「假裝過高潮」　謝瓊煖嗑白子超享受XD

電流急急棒狂轉！男耐心玩　網看38秒過程：比他還緊張

電流急急棒狂轉！男耐心玩　網看38秒過程：比他還緊張

余筱萍被潑辣椒水「臉灼傷」　貨車司機快閃：法院再道歉

余筱萍被潑辣椒水「臉灼傷」　貨車司機快閃：法院再道歉

台南安平「痛風」雞蛋糕　擺滿蚵仔、蝦子超浮誇！

台南安平「痛風」雞蛋糕　擺滿蚵仔、蝦子超浮誇！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面