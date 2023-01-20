抽新年福袋！透過心測看自己2023一整年有多好運

▲想知道兔年自己的運氣如何嗎？做抽福袋心理測驗就能知道了。（圖／取自免費圖庫pexels）



記者張芳瑜／綜合報導

新年不少店家都會推出福袋，不僅讓民眾以超值價格買到划算商品，不知道會買到什麼內容物更是讓開箱過程充滿驚喜、非常好玩，想知道自己一整年的運氣如何嗎？不妨透過日本網站《an.an》的趣味心理測驗，來抽一個運氣福袋試試手氣吧！

請看圖選擇以下哪個是您想要的福袋？

選擇A福袋的你：2023年收穫65%好運

2023年對你來說是充滿活力的一年，心中迷霧會散去，整個人重新煥發活力，這也讓周圍的人對你有了期望，而今年的你亦有能量能主動回應並滿足這些期望。人際關係方面，則要注意與親近的人的相處，想要被人喜歡是好事，但如果太過炫耀，可能會讓他人感到不快。今年你的積極號召力會成為彰顯魅力的利器，但要留心有人嫉妒扯後腿，凡事不求快速得到成果，自然能招來好運。

選擇B福袋的你：2023年收穫70%好運

2023年會是你展示天賦的一年，也是重新挑戰過去曾放棄的人事物很好的一年；雖然不是一切都會朝著正面的方向發展，但不要忘記行動是可以改變未來的，今年請試著努力克服弱點。做事情的時候，抱著「準備好了，就不用擔心」的心態去應對，基本上就不容易失敗。人際關係也會很順利，不鑽牛角尖、太在意細節就能獲得好運氣，即使出現小小阻礙也能輕鬆化解。

選擇C福袋的你：2023年收穫55%好運

2023年的你在人際關係方面將迎來幸福的變化，可能會出現對你充滿期待的人，他們的熱切目光注視著你，既讓你感到自信心增強，但另一方面也可能會因為人們的期望而感到有些壓力，不過只要用心去回應，結果都會很不錯。另外，如果新的一年想找到志同道合的朋友或開展一段親密關係，可試著改變自己的觀點，離開舒適圈、投入新環境也能迎來好運氣。

選擇D福袋的你：2023年收穫95%好運

2023年是一段你能夠乘風破浪的強運時期，有機會更接近自己的夢想，而且還能解決過去做不到的事情；動力逐漸增加，會出現一種可以直奔目標的感覺，過程中能夠按照自己的步調做事，更不必擔心旁人會有異樣的眼光。財務方面，不但可以負擔得起想要的消費，還有機會能夠省錢儲蓄，像是開設網路銀行帳戶也是理財的好選擇，今年的幸運絕對要好好利用起來。