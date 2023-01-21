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過年紅包怎麼包？晚輩長輩「行情大不同」　2地雷千萬別踩

▲許多人都期待在農曆過年可以領到紅包。（圖／記者李孟璇攝）

▲許多人都期待在農曆過年可以領到紅包。（圖／資料照，下同）

記者閔文昱／綜合報導

2023兔年到！農曆春節到來，過年紅包怎麼包才符合行情？其實紅包包多少沒有一定的金額，端看你與收紅包者的交情，平常多有聯絡、感情好的晚輩或長輩，就包多一點；平常根本沒有在打交道、一年見不到一次的，就包少一點。對此，命理專家楊登嵙也分別整理了包給晚輩、長輩以及交情少的紅包行情，讓民眾一次就看懂。

一、 長輩包給晚輩。

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包給晚輩的紅包金額落在600到3600元之間，不過有時也要考量到自己的小孩與親戚小孩年紀，最好是大家統一說好包多少，以免小孩之間相互比較產生心理不平。

二、 晚輩包給長輩。

給長輩的紅包最好逐年增加，如果有困難的話至少也和去年的金額打平，不要縮水！晚輩包給爸媽、爺爺奶奶、外公外婆，大概都從6000元開始，若考量出社會第一年或自己存的錢還不多，也可以從3600元開始包，量力而為就好。

三、 交情少。

平常多有聯絡、感情好的晚輩或長輩，就包多一點；平常根本沒有在打交道或一年見不到一次的晚輩或長輩就包少一點，200元也可以，主要是過年拿個紅包沾沾喜氣。

▲▼新鈔、紅包、壓歲錢。（圖／記者陳俊宏攝）

另外，楊登嵙提醒，紅包金額也是有禁忌的，首先，是「尾數要雙」，所謂的尾數要雙不是單指 2、4、6、8 等偶數，而是指在扣除「0」尾數後必須要是雙數結尾，例如3000元雖屬偶數，但是不看0的話是3結尾，還是不太適合用來包紅包。

其次，要「避開4等不好的諧音」，習俗就是認為「4」音同「死」不吉利，千萬別犯大忌了，按照以上兩項原則，常見的紅包金額有：200、600、800、1200、1600、1800、2000、2200、2600、2800、3200、3600、3800、6000、6600、6800、8000、8600、8800、1萬2000、1萬6000元等。

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