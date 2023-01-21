邁入第39年「去丹丹漢堡都點什麼？」　1套餐夯爆：唯一支持

▲丹丹漢堡被封為「速食南霸天」。（圖／記者林悅攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

丹丹漢堡有「速食南霸天」稱號，創立於1984年、迄今已邁入39年，但展店範圍仍只落在南部都會區，所以許多人到台南、高雄玩會指名要朝聖。就有網友說，丹丹是他心目中「No.1」的速食，最常點的是5號餐，很餓的時候會選1號餐，不想吃主食時點10號餐，好奇發起閒聊「去丹丹都點什麼？」引發話題。

這位網友在PTT的WomenTalk板上發文，說他個人最常點的是「5號餐」，有炸雞堡（鮮脆雞腿堡）、玉米濃湯，飲料則選紅茶牛奶加大；很餓的時候，原PO會點「1號餐」，有麵線羹（赤肉麵線羹）加炸雞（脆皮炸雞），相當澎湃；若不想吃主食，他則會點「10號餐」，爽嗑兩個炸雞（兩塊脆皮炸雞，腿、塊任選），「不知道各位老饕都怎麼點？」

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貼文一出，成功釣出一票丹粉分享自己的吃法，「以前都點雞腿堡+麵線羹+波浪薯，滿快樂的」、「雞腿堡+麵線，再單點雞塊」、「炸雞腿、炸雞塊跟玉米濃湯，丹丹的炸雞就算冷掉也不會油」、「1號、7號或9號，飲料換濃湯，再加點一支米糕」、「7號+可樂餅，奶茶加大去冰」、「速食炸雞就他們家最好吃。」

▲丹丹的雞腿堡、麵線羹、炸雞等品項都好吃不踩雷。（圖／資料照）

其中，2品項有超多擁護者，就是5號和麵線羹，「麵線羹必點」、「麵線羹+1」、「快30年沒吃了，小時候麵線羹剛出來，吃的時候會數肉羹，有次給我11條，超飽」、「我也吃5號，有時候會點辣的、醬少然後加蛋」、「5號辣味，飲料奶茶」、「5號+波浪薯」、「5號，唯一支持」、「5號+1，炸雞堡超好吃」、「5號+1，而且一定要吃辣的。」還有網友忍不住拭淚，「本篇排擠北部人、中部人和東部人。」