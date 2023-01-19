1千是單數不能包？全場反酸爆「紅包禁忌」：4夠多也會變吉利

▲紅包包多少引發話題。（圖／記者邱顯燁攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

農曆春節在即，紅包話題引發熱論，就有人表示，以往都知道發紅包「要發雙數」。至於能不能發1000元？多數認為不太好。有網友便問卦「紅包一萬是單數嗎？」文中發問，「紅包不能包1000我知道，通常都是1200、800、600之類的。」但若包大包一點，一包一萬還算單數嗎？會被親戚嫌棄嗎？

這位網友在PTT的Gossiping發文，一句嘲諷「一包10000還算單數嗎？會被親戚嫌棄嗎？」讓底下的人都笑出來，「我可以接受 XDDD」、「你包個10000給你親戚小孩，看他笑多開心」、「包10000最好有人會嫌」、「夠多的話，你包44444對方也收得很開心。」

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有網友便回文，先表示包紅包主要是討個吉祥，「錢越大包，當然代表心意越足，當然有些數字本身是不吉祥的，比如3600比3200好，但是包4444，只會讓對方認為你是故意找碴的。」接著認真回覆，提到包1000元的話題，「包1000的問題是，1000元是一張，有避單數、單張的問題。」

換句話說，如果想包1000元的話，「換成10張百元鈔票就好多了。」對於原PO的問卦，他則說「包10000元，除非是日幣之類的，不然在台灣沒有單張的問題，因為拿到的是10張」，最後也跟著起鬨，「不然更大包，包個44444一樣是對別人的汙辱，會被親戚們大聲斥喝著。」

貼文一出，就有人秒暴動，「44444給我沒關係」、「快點給我7個4羞辱我」、「我4444就可以了，不貪心」、「可以羞辱我10次嗎」、「我不介意被44444羞辱，幾次都可以」、「44444盡量羞辱我沒關係」、「4夠多就變吉利了啦」、「44444的話，我臉貼過去給你羞辱」、「本來想大聲喝斥的，但紅包實在太大包。」