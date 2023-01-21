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春節連假衝南橫！「這2天」取消管制　開放時間出爐

▲▼南橫公路中斷13年再度通車，5月1日通車當天，引爆大量車潮。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲南橫公路春節期間，初三、初五特別取消管制措施。（圖／資料照／記者王兆麟翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

春節要衝南橫公路注意了！公路總局因應10天連假，為使用路人能更彈性規劃假期，1月24日（初三）及1月26日（初五），共2日取消管制通行，以減少大量出遊車輛壅塞。公路總局提醒，開放時段為早上7時至下午14時，民眾要於下午17時離開管制路段。

台20線南橫公路梅山口至向陽段，自去年5月1日推行新制度，「台20臨105線0K~44K（南橫公路)昂）梅山口至向陽路段自每周二、四道路管制禁止通行，禁止一般用路人進入」，實施以來多數民眾都能體諒南橫公路及山林環境需要適度管制休養生息，公路總局也利用管制時段進行環境維護，使南橫公路及周邊環境更美好。

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▲▼台20線南橫公路梅山口至向陽路段有條件復通祈福典禮。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲台20線南橫公路梅山口至向陽路段有條件復通。（圖／記者許宥孺翻攝）

因應今年春節10天連假，為使用路人能規劃更彈性南橫公路旅遊行程，公路總局協調梅山口至向陽路段復建工程所需物資提早運送，並加派人力提早於連假前進行道路維護整理，於1月24日（初三）及1月26日（初五）共兩日取消管制通行，以減少連續假期大量出遊車流壅塞。開放時段仍維持為早上7時至下午14時進入，並於下午17時離開管制路段。

公路總局再次溫馨叮嚀，提醒有意上山遊客事先查詢道路管制時間與山區路況，若下雨會有濃霧現象影響行車視距，呼籲用路人上山之前務必評估氣候狀況，如遇下雨或濃霧天候盡量避免上山。

另外請用路人行經南橫公路隨時注意偶發性之可能落石發生，以及注意道路兩側設立之公路資訊看板（CMS）及收聽警廣路況廣播。

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