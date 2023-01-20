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年前送暖！南投街友喜獲年禮義剪　縣府加碼入住旅館防寒流猝死

▲南投縣與人安基金會合作發放愛心年禮給街友，並協助於年前入住短期安置旅館。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣與人安基金會合作發放愛心年禮給街友，並協助於年前入住短期安置旅館。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府與人安基金會南投平安站合作攜手關心弱勢街友，除了致贈愛心年禮，更安排街友於春節期間入住旅館，讓南投地區寒士街友在歲末寒冬中，也能感受到社會溫暖。

人安基金會南投平安站於日前訪視南投冊列街友，致贈年禮、500元紅包，並媒合善士到場捐助熱食、協助夜間義剪，希望讓他們在新年容光煥發；縣府也規劃於19日讓南投列冊且有意願的街友，於春節連假期間入住旅館，以預防寒流可能造成的猝死意外發生。

▲南投縣與人安基金會合作發放愛心年禮給街友，並協助於年前入住短期安置旅館。（圖／南投縣政府提供）

南投平安站站長蔡柏毅表示，「寒士吃飽30」尾牙活動於1月9日開跑，感謝善心團體讓街友及弱勢家庭都能獲得祝福、過個好年；活動期間也特地走訪南投境內列冊街友，致贈愛心年禮及應急紅包，捐助熱食及協助夜間義剪的善心人士和義工除了在地南投、竹山人，更有遠從台中而來，希望鼓勵街友們以嶄新的樣貌接受生活中的挑戰，共同迎接美好的一年。

▲南投縣與人安基金會合作發放愛心年禮給街友，並協助於年前入住短期安置旅館。（圖／南投縣政府提供）

縣府社會及勞動處處長林志忠表示，過年團聚是大家每年最期待的時刻，但弱勢街友卻無法感受圍爐過年氣氛，今年除人安基金會南投平安站提供的年禮紅包，更有縣府提供的短期安置旅館服務，希望藉由公私協力產生「1+1大於2」的力量，讓街友充分感受溫暖與照顧。

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