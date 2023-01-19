他是流浪漢「但他的狗不是流浪狗」　一張照感動6.6萬人：心靈富足

圖文／鏡週刊

台灣處處有溫情！儘管自己沒有家，還是可以給毛小孩一個家。近日一名網友在臉書社團分享一名流浪漢與他養的狗的故事，並稱「他是流浪漢但他的狗不是流浪狗」，照片一出感動6.6萬多人，許多網友就感嘆，連沒有家的人都可以這樣愛護狗狗，一般人真的不該隨便棄養，也認為這為流浪阿伯的心靈一定很富足。

一名網友15日在臉書社團「路上觀察學院」發文，曬出一張流浪漢與其飼養的流浪狗的照片，表示「他是流浪漢但他的狗不是流浪狗」。網友表示，流浪漢大哥因為申請低收入戶沒有通過、沒錢租房子，露宿街頭超過半年，之前自己送物資時有跟大哥小聊一下，大哥說照片上的東西，就是自己全部的家當。

原PO表示，自己不懂法規，沒有要探討低收入戶申請的問題，只是單純覺得狗狗愈來愈胖很可愛，也覺得照片很溫馨所以PO上來。原PO透露，流浪漢大哥很愛乾淨，會拿竹掃把打掃周邊環境，而他白天離開的時候，狗狗也會幫他顧行李，甚至狗狗的配備也日趨升級，讓原PO感動表示「雖然主人沒有家但狗顧得很好，感覺他真的很愛他的狗」。

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貼文一出，馬上引發大批網友感動回覆，其他網友紛紛表示「請問在哪裡 想幫忙他跟狗狗」「他是流浪漢 但他的狗不是流浪狗…這句很讓人動容」「阿北沒有家都沒有棄養了，其他那些人還棄養個屁」「把最好都給毛孩當成家人照顧的，都會是心靈富足之人」「希望新的一年阿伯能越來越好，祝福他和狗狗」。

還有另一名網友也分享，高雄七賢路的路易莎附近也有差不多的「老人與狗」，阿伯本來也是無家者，某天在公園撿到一隻狗狗取名「斑斑」，後來為了「斑斑」才找了一間小房間住下來。中間有許多人出錢出力，如今阿伯從事擺地攤為業，和斑斑的生活也穩定許多，也有不少人會相送寵物用品，相當暖心。





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