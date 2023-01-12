刈包吉6波送物資「最後一次時間曝」　霸氣宣告：加碼600塊雞排

▲刈包吉原本宣布退休，但2年後又再度復出前往萬華發送便當。（圖／記者邱中岳攝）

記者邱中岳／台北報導

北市萬華「刈包吉」以幫助街友發放便當、餐點聞名，但原本在2020年宣布退休，不再舉辦餐會，但是2022年又霸氣宣告回歸，還直言「發到沒錢為止」，先在10日於前往龍山寺3號出口第一次發放便當、橘子還有包子、饅頭等物資，陸續發送5次，將在農曆年前的最後一個週日(1/15)，圓滿完成第6次發送物資的送暖行動。

本名廖榮吉的刈包吉，原本開設印刷廠以及賣刈包，從1985年開始就在過年節期間掏錢，宴請街友飽餐一頓，多年來逐漸累積知名度，贊助金額也提高，一度擺千桌宴請街友，但刈包吉在2020年退休，跑到新北市土城山區種菜、種田，過著閒雲野鶴的日子。

但卻又突然在2022年12月拋出回歸訊息，將在2個月內發送3千個便當，還有橘子、包子以及饅頭等物資給街友。刈包吉在2022年12月10日，第一次發送5百顆便當，另外還加發饅頭、包子以及橘子，受訪時表示，舉辦一場餐會就要4百萬，發便當只要40萬元，雖然沒有錢辦餐會，還是可以繼續發送便當，預計2個月內分6波，共計3千個便當、3千個包子、饅頭以及5千顆橘子。

刈包吉目前已完成5波的還動送物資行動，也在在農曆年前的最後一個周日(1/15)，上午11點準時在捷運龍山寺3號出口，開始最後一場發送活動，預計準備6百顆便當、6百顆饅頭，另外還加碼6百個雞排，讓街友能夠飽餐一頓。