名校學生淪街友！北市勞動局伸援手　「年節臨工專案」最高領1萬4

▲台北市社會局發放津貼補助。（圖／勞動局提供，下同）



記者詹宜庭／台北報導

台北市政府勞動局推動「專屬北市街友年節臨時短期工作專案」，讓街友們在公部門透過短期工作後領取現金津貼過年。就服處18日表示，參加年節臨工專案的街友會在北市府各機關服務，以行動力為台北市美化市容、為行政大樓環境大掃除。而在工作最後一天會派員至各工作場所發放現金津貼，依據每人工作時數，最高領取1萬4080元，共有151人領取津貼。

北市勞動局的就服員夜訪時遇到29歲的小蕭（化名），小蕭表示，她父母是新竹科學園區的工程師，從小對她的未來賦予了美好想像，在父母的高壓下，拼命讀書即使畢業於師大附中以優異的成績考上國立大學，但父母仍然覺得不夠好。慢慢的她知道，無論再怎麼努力，都無法達到父母的期望，所以她選擇了離家出走，在街頭流浪的生活。

小蕭說，那些來自父母的壓力讓她動過無數次輕生的念頭，其實早已經放棄了自己，完全不知道自己可以做什麼工作，甚至覺得自己會把工作搞砸。就服員了解後，鼓勵小蕭過年前先來參加專門提供給街友的年節臨工專案，工作場域都是在公部門，對於小蕭來說可以算是返回職場的一個好的踏階。

隨後，小蕭依約報名年節專案，並認真上了10天課程。她分享，工作了幾天發覺自己還有能夠勝任的工作，找回遺失許久的成就感，也讓她產生想繼續往前的動力，希望就服員能在年節專案結束後幫忙找一份工作。

對此，北市勞動局長高寶華表示，社會局列冊有案的街友約600多人，其中僅有36％設籍台北市，設籍外縣市比例佔64％，換句話說「大部分街友不只流浪街頭，而是離鄉背井來到台北流落街頭。」因此，台北市特別推出年節臨時工作專案，提供溫暖外也讓街友過好年。

高寶華補充，就服員也會透過街訪與夜訪，針對有工作意願以及想要脫遊的街友建立互信互動的良好關係，進一步提供就業服務，協助街友逐步穩定工作，達到經濟自立順利脫遊。他們將鼓勵其前來參加專案，藉由在公部門機關短期上工的機會，培養街友規律上、下班，及守秩序習慣等，成為未來重返職場的準備。

就服處強調，參加年節臨工專案的街友，1月4日參加職前講習並領取派工單，1月5日起為期10天在北市府各機關服務，工作單位包含殯葬處、公園路燈管理處、動物園、北投、中山及萬華區公所等，街友們以行動力為台北市美化市容、為行政大樓環境大掃除。

就服處在1月17日工作最後一天派員至各工作場所發放現金津貼，發放標準以勞動部公告基本時薪核發，依據每人工作時數，最高領取1萬4080元，總共有151人領取津貼。