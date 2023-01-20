陸官方：2022無發生「規模性返貧」　平均收入6.5萬

▲大陸官方2022年多次強調防止脫貧地區發生「規模性返貧」。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸過去採取的疫情封控重挫經濟，官方強力避免脫貧地區發生「規模性返貧」。大陸國家鄉村振興局19日指出，2022年大陸脫貧人口平均純收入為1萬4342元（人民幣，下同，約新台幣6萬4159元），按年增長14.3%。

據《央視網》報導，大陸國家鄉村振興局局長劉煥鑫在19日召開的全國鄉村振興局長會議上表示，當前和今後一個時期，要把增強脫貧地區和脫貧群眾內生發展動力，作為鞏固拓展脫貧攻堅成果工作的重中之重來抓，著力激發脫貧地區和脫貧群眾依靠自身力量發展的志氣、心氣、底氣。

對於2023年的規劃，劉煥鑫提出五大方面，分別是培育提升產業、積極擴大就業、發展新型農村集體經濟、壯大縣域經濟及提升脫貧群眾技能素質。

大陸官方2021年2月曾指出，現行標準下，9899萬農村貧困人口全部脫貧，832個貧困縣全部「摘帽」，12.8萬個貧困村全部出列，區域性整體貧困得到解決，完成了消除絕對貧困的艱巨任務。

大陸官方同時將國務院扶貧開發領導小組辦公室正式改掛「國家鄉村振興局」牌匾，相關政策機制也改稱「鄉村振興」。2022年銜接推進鄉村振興補助資金總量為3700多億元（約新台幣1.65兆元）。