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提前儲蓄未來希望！每月存500元　18歲擁有第一桶金

▲運勢,開心,夏天,小朋友,笑容。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash

▲孩子的未來充滿無限想像。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

生活中心／綜合報導

小時候總是對長大抱有許多憧憬，當老師、醫生、科學家、運動員或是大明星，相信自己有各種可能而勇敢夢想，時時刻刻幻想自己以後會成為什麼樣的大人。無論身處哪個世代，孩子的未來都應該充滿無限希望，不該被貧窮限制了想像，阻礙成長路上前進的步伐，但外在環境經濟壓力大，弱勢家庭面對現實問題，要維持基本生活就很辛苦，想尋求協助減輕負擔，其實可以多加利用政府機關所提供的資源，例如臺中市政府以多元脫貧服務幫助低收入戶及中低收入戶家庭，一起向貧窮說掰掰，為無數家庭埋下希望的種子，透過方案，孩子18歲也能擁第一桶金！

台中社會福利脫貧策略（圖／臺中市政府新聞局提供）

▲▼臺中市政府提前部署規劃，協助經濟弱勢兒少、青年做資產累積，讓他們可以自立，脫離貧窮。（上圖／臺中市政府提供、下圖／免費圖庫pakutaso）

讀書,學習（圖／pakutaso）

對於經濟弱勢家庭，靠著微薄的薪水或補助，生活為了吃飽穿暖已經不容易，有時就連孩子也要被迫擔負家計，但即使是低收入戶以及中低收入戶的孩子，也能翻轉自己的未來、幸福追夢。為了讓他們擁有更好的人生發展機會，臺中市政府提前部署規劃了「脫貧N部曲」，透過資產累積、教育投資、就業自立、社區產業及社會參與，協助弱勢家庭自立，尤其運用「兒童及少年未來教育發展帳戶」，透過儲蓄帳戶模式，家長在戶頭存多少，政府就1比1的存入戶頭，等於百分百的利息，提前為孩子存下教育基金，用儲蓄換得未來無限可能。

30歲的小婷（化名），目前與老公育有一子一女，107年她懷第一胎時，知道政府推動「兒童及少年未來教育與發展帳戶計畫」，其中，從來沒有一個金融單位提供百分之百利息的儲蓄方案，最吸引她的注意，所以小孩出生時就開立帳戶，現在每月都會強迫自己儲蓄。110年又生了第二胎，家庭開銷變大，每月除了堅持儲蓄，也更懂得透過方案提供的理財課程，獲得更多相關知識，希望18年後為孩子存到人生的半桶金，不論念書或就業，這筆存款可以支持孩子未來接受高等教育及生涯發展。

▲▼5個「存錢好習慣」，讓你越來越有錢 。（圖／Unsplash）

▲運用現金或是郵局扣繳，就能加入兒少發展帳戶儲蓄行列。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

加入兒少發展帳戶方法很簡單，參加孩童完成開戶後，每月定期存款金額可自由選擇500元、1,000元、1,250元，運用現金或郵局扣繳就能進行儲蓄，一年最高可存15,000元，存款也不影響（低收）中低收入戶的資格，而政府每半年會計算存款金額。以1：1方式提撥同額款項。為孩童每年存入15,000元，政府也會每年相對存入15,000元，藉此為兒少累積基金，等到孩子滿18歲，換算最高可擁有約54萬元，屆時可作為升學、就業或創業之用，規劃自己的人生道路。

鼓勵弱勢家庭規劃長期儲蓄，及早加入投資下一代的教育，替孩子的未來繪下無限想像，兒少發展帳戶計畫自開辦以來，110年已有3,200人完成申請，開戶率56%，111年預計開戶率達60%，針對有需要的民眾，申請資格只要是105年1月1日（後）出生，且為低收入戶及中低收入戶的兒少，就能加入兒少發展帳戶的行列，詳請可上網參閱（https://www.society.taichung.gov.tw/135803/post），備齊文件後，至孩童之戶籍地區公所即可辦理帳戶開戶，不只是儲蓄，還可免費使用理財教育、生涯規劃、親職教育輔導等各項資源，幫助自立發展，實踐夢想，脫離貧窮循環。

兒少帳戶申請（圖／翻攝自衛生福利部兒少未來教育及發展帳戶網站）

▲想加入兒少發展帳戶，詳請可上網申請。（圖／翻攝自衛生福利部兒少未來教育及發展帳戶網站）

(臺中市政府 廣告)

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