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未來教育發展帳戶繳存率全國第8　南投縣府邀理財達人助弱勢戶

▲南投縣政府開辦兒少教育發展帳戶開戶家庭教育訓練課程。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣政府開辦兒少教育發展帳戶開戶家庭教育訓練課程。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府為扶助貧窮弱勢家庭自立，配合中央政策開辦「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，自9月24日至11月5日陸續開辦10堂、30小時的連續性課程，提供開戶家庭教育訓練需求，期望藉此提升家戶繳存率，減輕經濟壓力。

縣府社會及勞動處表示，本次課程聘請到IARFC國際財務顧問師黃進安，講授「全人理財心法」萃取篇、「打造自己的六罐子」理財術；富邦人壽中笙通訊處處經理林仁遠講授生活理財議題、現金流規劃；亞洲大學社會工作學系教授張英陣講授親職及職涯探索等課程；實務工作者張家甄帶領黏土創作活動、實務工作者松春梅以芳香精油課程讓家戶紓壓。

▲南投縣政府開辦兒少教育發展帳戶開戶家庭教育訓練。（圖／南投縣政府提供）

縣府指出，自106年6月配合中央政策開辦兒童及少年未來教育與發展帳戶，由家長及政府共同合作存錢：家長每人每年最高存入1萬5000元，政府相對提撥每人每年最高1萬5000元，弱勢兒童年滿18歲領回，讓他們有接受高等教育或職業訓練、創業等人力投資的機會，避免陷入低學歷、低技術、低社會參與的惡性循環。

縣府統計截至111年8月31日，全縣符合申請資格人數計1602人，已申請人數1081人，申請率67%，完成開戶人數1017人，開戶率67%；每月約定存款金額：500元293人、1000元229人、1250元547人；繳存率為58.73%，在22縣市所呈現的數據中，南投縣位居第8名。

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