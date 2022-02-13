　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

屏東縣府推動脫貧方案　提供弱勢家戶從軍自立

▲屏縣府推動脫貧方案-提供弱勢家戶從軍自立。 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏縣府推動脫貧方案-提供弱勢家戶從軍自立 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府社會處為協助弱勢家庭投入軍職且能維持社福資格陪伴脫貧，結合教育與勞動部門，推動脫貧方案，於12日於縣府舉辦座談會，除了有能兼顧升學與就業的青年領航行動方案，還有協助弱勢家戶就學資源完成學業的助學方案，提供弱勢家戶子女未來生涯發展更多元的路徑與規劃。

社會處劉美淑處長表示，脫貧計畫是縣府重點政策，縣府結合國軍推出了「自立脫貧、從戎不poor！」計畫，讓報考志願役士兵作為職業新選擇，每月基本薪資至少3萬4340元，且有機會維持社福資格照顧家庭，還能為國軍召募人才保家衛國；這樣三贏的「從軍脫貧」是項創新思維，

▲屏縣府推動脫貧方案-提供弱勢家戶從軍自立。 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏縣府推動脫貧方案-提供弱勢家戶從軍自立。 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

自2019年7月推行後，累計參與人數203人，目前持續在營服務中有181人，而仍具低收入戶或中低收入戶福利資格人數有136人，其中有26人經參與本脫貧計畫成功脫貧、每月最高薪資所得將近5萬元。

劉處長另介紹屏縣「聯合助學脫貧自立方案」，縣府每年媒合400萬元的民間資源，對於有意願繼續升學的弱勢家戶學子，提供學雜費、租屋費、書籍費等補助，讓孩子能無後顧之憂的好好讀書!

座談會中，2位參與從軍脫貧方案的國軍夥伴到場現身分享，目前服務於陸軍的楊姓縣民，在高二的時候收到縣政府脫貧計畫的資料，當時已有認真思考是否要去從軍，但周遭都說要有大學學歷，因此以考上大學為目標。但因父親身體不好，又因疫情的關係嚴重影響收入、自身背負學貸壓力，因此參與從軍脫貧計畫，除有穩定收入，在軍中還可學習第二專長而且不用花錢。

他最近學習插重車及天車第二專長，以增強自己的專業能力，而就學中的弟妹因家戶維持社福資格而有學雜費的減免，讓他們能放心就學。他鼓勵今年即將高中畢業的弟弟一起參與。

另目前於空軍憲兵服役的黃同學，入伍前原就讀戲劇系並從事表演藝術的工作，工作量很大薪資卻很少，收入也不穩定，加上疫情的關係工作被迫停止，沒有收入來源。想起縣政府曾經寄來的脫貧計畫公文，經深思後，於2021年報考從軍，至今已成為一名正式軍人。分享中感性的提到，已逝的父親也是ㄧ名軍人，小時候很景仰穿軍服的模樣，而父親曾期許他也能成為軍人，現在已實現這個夢想，深信在天上的父親會以他為榮。

座談會也邀請「大學問網站」魏佳卉執行長及康普材料科技股份有限公司人力資源管理部林俊宏經理，介紹「青年儲蓄帳戶:就業領航X體驗學習」行動方案，提供高中即將畢業的學子，能同時升學且就業的機會，除了每月至少3萬5000元的薪資，並有青年儲蓄帳戶2年24萬的鼓勵金。結合企業、大學及政府三合一的這項新方案，只有高中應屆生畢業可參加，報名至3月16日止，可向就讀學校輔導室洽詢。

這項脫貧計畫，後續還有4場次的座談會，分別為3月5日上午9時30分於內埔鄉立中正圖書館一樓、3月9日下午2時30分於新園鄉公所2樓會議室、3月19日上午9時30分於三地門鄉文化館，以及3月26日上午9時30分於枋寮鄉東海社區活動中心，將由社會處同仁、國軍團隊等進行相關的介紹說明，歡迎有興趣的民眾參與。

►一台就夠！室內暖暖的還能烘衣服

ET快訊
男友嬤往生、父母出事「連自己都死了」！　她得知真相崩潰
預言「1年1劑」對象曝　醫：無止境打下去，沒人想理你
快訊／日F-15戰機墜海　確認1機組員死亡
夫帶癌妻住「北市公車亭」　拒安置原因曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

屏東縣府推動脫貧方案　提供弱勢家戶從軍自立

2022屏東熱帶農業博覽會　經典音樂會浪漫登場

疫情+寒冬全台缺血　桃園捐熱血有土雞蛋、茶葉蛋等好禮

青埔書藝館草地蓋公廁居民連署反對　養工處：尊重民意暫緩興建

好想結婚！好康婚禮週邊商品4折起　新北愛幸福市集連續5天浪漫登場

「 火焰之舞」魅力席捲屏東　踢踏絕技震撼全場

2022桃園市議員選戰「鄭家軍」紛紛出馬　王珮毓參選平鎮區

林口公車轉運站4條快速公車　侯友宜盼有效紓解交通壅塞問題

林口公車轉運站4條快速公車　即日起3個月享降一段票優惠

石碇茶農葉文鵬勇奪茶王3連霸　虎父無犬子承父業也奪冠

父子自製鳥兒「垃圾換食」機　聰明喜鵲1年間狂撿9千垃圾

吳宗憲合體「22年前舊愛」　想再生兩個...勸温嵐「未婚先懷孕」

日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！

「用過的輕便雨衣」怎麼收納？　發明人示範3步驟20秒內完成！

楊祐寧「演藝圈的姐別惹」遭舒淇賞巴掌　爸台上暴雷《華燈》兇手...他：反指標XD

拖板車內輪差騎士險輾入車底　驚悚畫面曝網歪樓：狗好聰明

昆凌PO出最新自拍「上圍激增」　懷三胎孕期狀態曝光！

老外人肉占位比手勢趕人走　見對方不理...竟硬扳後照鏡

高雄金獅湖步道「驚見白骨」　車鑰匙解開身分...已失蹤4年

布匹斜塔疊8層沿路搖晃5km　一旁車輛嚇壞...全都閃超遠

屏東縣府推動脫貧方案　提供弱勢家戶從軍自立

2022屏東熱帶農業博覽會　經典音樂會浪漫登場

疫情+寒冬全台缺血　桃園捐熱血有土雞蛋、茶葉蛋等好禮

青埔書藝館草地蓋公廁居民連署反對　養工處：尊重民意暫緩興建

好想結婚！好康婚禮週邊商品4折起　新北愛幸福市集連續5天浪漫登場

「 火焰之舞」魅力席捲屏東　踢踏絕技震撼全場

2022桃園市議員選戰「鄭家軍」紛紛出馬　王珮毓參選平鎮區

林口公車轉運站4條快速公車　侯友宜盼有效紓解交通壅塞問題

林口公車轉運站4條快速公車　即日起3個月享降一段票優惠

石碇茶農葉文鵬勇奪茶王3連霸　虎父無犬子承父業也奪冠

台南永康電動車倉庫廠房凌晨大火　打火兄弟搶救到天亮

一個人也有超質感！6項單身女子必備居家好品　養成更美自己

屏東縣府推動脫貧方案　提供弱勢家戶從軍自立

特斯拉台灣召回145輛Model 3回廠「鎖」螺絲　上路恐無預警鬆脫

1片吐司＝半碗飯！「15款食物」吃下肚　營養師勸：下餐主食別碰了

日月潭飯店櫻花季來了！湖景櫻花SPA、草莓下午茶超美　再衝賞櫻秘境

阿金見「黃金」興奮撲地狂滾　草泥馬站一排傻眼：那我的賽...

黃小柔「泣不成聲」還不能接受！忍痛送別明金成：接下來一切都替您扛

2022屏東熱帶農業博覽會　經典音樂會浪漫登場

威力彩32連槓！頭獎上看12.5億　4星座、4生肖手氣旺

朋友找「辣台妹」在壽星身上熱舞！他一臉厭世...網友淚：放過他吧

地方熱門新聞

紅衣男趕走女騎士：這條巷我在管　挨告後喊冤

火焰魅力席捲屏東　踼踏絕技撼全場

「鄭家軍」王珮毓　2022參選平鎮議員

新北愛幸福市集浪漫登場　商品4折起

新北平溪天燈節登場　瑞芳警設「警察行動補給站」

搭台灣燈會熱潮！高雄雙層巴士首航鳳山

法拍會來！VOLVO V60 下殺5折起

台南市府廣場布置玫瑰花燈海

豆蟹寄生牡蠣裡　喝蚵仔湯別擔心

書藝館草地蓋公廁居民反對　養工處回應

全台缺血　桃園捐血有土雞蛋等好禮

2022新北燈會　2/13巧虎歡樂鬧元宵

林口公車轉運站4條快速公車　侯友宜盼紓解交通壅塞

台南北區小東路民宅傳火警救4人脫困

更多熱門

相關新聞

役男申請服一般替代役甄選作業　2/11起受理申請

役男申請服一般替代役甄選作業　2/11起受理申請

111年上半年役男申請服一般替代役甄選作業將自2月11日起受理申請，歡迎83年次至93年次出生尚未接獲徵集令，有意願服一般替代役的常備役體位役男提出申請。

嘆初選「被狂風暴雨沖刷」　鍾佳濱：好像不是跟兩立委選

嘆初選「被狂風暴雨沖刷」　鍾佳濱：好像不是跟兩立委選

「不是沒選過就什麼都沒有」　周春米曬蔡英文合影

「不是沒選過就什麼都沒有」　周春米曬蔡英文合影

春節連假　屏東縣家暴案件平均每天18件

春節連假　屏東縣家暴案件平均每天18件

軍人騎重機酒駕走春　東指部：記三大過汰除

軍人騎重機酒駕走春　東指部：記三大過汰除

關鍵字：

屏東縣社會處脫貧軍人處長劉美淑

讀者迴響

熱門新聞

日本田徑美少女「奇蹟照」爆造假！真面目曝光

唐綺陽開示：天上正在人間開桃花

到女友家準備提親！他見熟悉遺照痛哭

床墊驚見詭異泰文！　租屋妹發毛

黃曉明爆熱戀《甄嬛》女星！　「健身房背景洩密」她秒發聲

她放話男友「讓你下不了床」　打完第3劑結局曝

連千毅泡湯親密照流出！妻辣翻網

女乘客請空姐幫倒茶　遺體竟在貨艙

趙正平離婚6個月爆「熱戀小20歲新歡」！

丟丟妹宣布：無限期停播！民眾「收壞掉商品」遭已讀不回

《小明星》正妹太兇！網求IG

丟丟妹刪「無限期停播文」親揭原因

王思佳被爆戴假貨！　氣炸亮「9萬嬰兒推車」VIP發票真相

「這症狀」持續3天恐已染Omicron

南港展覽館暗夜爆槍戰　2煞連轟12槍

更多

最夯影音

更多
父子自製鳥兒「垃圾換食」機　聰明喜鵲1年間狂撿9千垃圾

父子自製鳥兒「垃圾換食」機　聰明喜鵲1年間狂撿9千垃圾
吳宗憲合體「22年前舊愛」　想再生兩個...勸温嵐「未婚先懷孕」

吳宗憲合體「22年前舊愛」　想再生兩個...勸温嵐「未婚先懷孕」

日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！

日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！

「用過的輕便雨衣」怎麼收納？　發明人示範3步驟20秒內完成！

「用過的輕便雨衣」怎麼收納？　發明人示範3步驟20秒內完成！

楊祐寧「演藝圈的姐別惹」遭舒淇賞巴掌　爸台上暴雷《華燈》兇手...他：反指標XD

楊祐寧「演藝圈的姐別惹」遭舒淇賞巴掌　爸台上暴雷《華燈》兇手...他：反指標XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面