屏東縣府推動脫貧方案　提供弱勢家戶從軍自立

▲屏縣府推動脫貧方案-提供弱勢家戶從軍自立 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府社會處為協助弱勢家庭投入軍職且能維持社福資格陪伴脫貧，結合教育與勞動部門，推動脫貧方案，於12日於縣府舉辦座談會，除了有能兼顧升學與就業的青年領航行動方案，還有協助弱勢家戶就學資源完成學業的助學方案，提供弱勢家戶子女未來生涯發展更多元的路徑與規劃。

社會處劉美淑處長表示，脫貧計畫是縣府重點政策，縣府結合國軍推出了「自立脫貧、從戎不poor！」計畫，讓報考志願役士兵作為職業新選擇，每月基本薪資至少3萬4340元，且有機會維持社福資格照顧家庭，還能為國軍召募人才保家衛國；這樣三贏的「從軍脫貧」是項創新思維，

自2019年7月推行後，累計參與人數203人，目前持續在營服務中有181人，而仍具低收入戶或中低收入戶福利資格人數有136人，其中有26人經參與本脫貧計畫成功脫貧、每月最高薪資所得將近5萬元。

劉處長另介紹屏縣「聯合助學脫貧自立方案」，縣府每年媒合400萬元的民間資源，對於有意願繼續升學的弱勢家戶學子，提供學雜費、租屋費、書籍費等補助，讓孩子能無後顧之憂的好好讀書!

座談會中，2位參與從軍脫貧方案的國軍夥伴到場現身分享，目前服務於陸軍的楊姓縣民，在高二的時候收到縣政府脫貧計畫的資料，當時已有認真思考是否要去從軍，但周遭都說要有大學學歷，因此以考上大學為目標。但因父親身體不好，又因疫情的關係嚴重影響收入、自身背負學貸壓力，因此參與從軍脫貧計畫，除有穩定收入，在軍中還可學習第二專長而且不用花錢。

他最近學習插重車及天車第二專長，以增強自己的專業能力，而就學中的弟妹因家戶維持社福資格而有學雜費的減免，讓他們能放心就學。他鼓勵今年即將高中畢業的弟弟一起參與。

另目前於空軍憲兵服役的黃同學，入伍前原就讀戲劇系並從事表演藝術的工作，工作量很大薪資卻很少，收入也不穩定，加上疫情的關係工作被迫停止，沒有收入來源。想起縣政府曾經寄來的脫貧計畫公文，經深思後，於2021年報考從軍，至今已成為一名正式軍人。分享中感性的提到，已逝的父親也是ㄧ名軍人，小時候很景仰穿軍服的模樣，而父親曾期許他也能成為軍人，現在已實現這個夢想，深信在天上的父親會以他為榮。

座談會也邀請「大學問網站」魏佳卉執行長及康普材料科技股份有限公司人力資源管理部林俊宏經理，介紹「青年儲蓄帳戶:就業領航X體驗學習」行動方案，提供高中即將畢業的學子，能同時升學且就業的機會，除了每月至少3萬5000元的薪資，並有青年儲蓄帳戶2年24萬的鼓勵金。結合企業、大學及政府三合一的這項新方案，只有高中應屆生畢業可參加，報名至3月16日止，可向就讀學校輔導室洽詢。

這項脫貧計畫，後續還有4場次的座談會，分別為3月5日上午9時30分於內埔鄉立中正圖書館一樓、3月9日下午2時30分於新園鄉公所2樓會議室、3月19日上午9時30分於三地門鄉文化館，以及3月26日上午9時30分於枋寮鄉東海社區活動中心，將由社會處同仁、國軍團隊等進行相關的介紹說明，歡迎有興趣的民眾參與。