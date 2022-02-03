「廣場舞」將為北京冬奧開幕暖場！導演：脫貧、致富了才載歌載舞

記者蔡紹堅／綜合報導

北京冬奧即將於4日晚間在「鳥巢」舉行開幕式，並特別準備了一段「廣場舞」表演來暖場，開幕式總導演張藝謀表示，這一次他們強調「人民性」，暖場表演沒有任何明星，也沒有專業人員，就是百姓們喜聞樂見的中國式廣場舞，「大家為什麼想跳舞？因為日子好了，脫貧了，致富了，生活幸福才載歌載舞。」

暖場環節導演曹蕾表示，參與暖場的演員人數約1000人，考慮到疫情防控的需要，演員大部分來自北京，另有河北師範大學、北方學院、張家口群眾文化館3支來自河北地區的團隊，演員年齡跨度很大，最小的小朋友還不到5歲，最年長的演員來自東城區文化館老年模特隊，已是80歲左右的高齡。

▼北京冬奧暖場表演。（圖／翻攝新華社）



暖場環節文字撰稿李天翼說，他們希望透過廣場舞跳出中國人的熱情，歡迎各個國家前來的朋友，「參演的演員大多數沒有專業舞蹈基礎，編導們在選擇舞蹈動作時，曾專門到公園或廣場上取材，明確要採用什麼樣的動作才會更加接地氣，便於百姓們上手和後續的推廣。」

李天翼指出，為了這場30分鐘的熱場表演，演員們已經準備了3個多月，去年10月中旬，演員團隊確定後，編導團隊進行分別排練，11月開始集中排練，「舞蹈動作都很生活化，教大家跳舞並不難，難的是銜接和調整。」

李天翼解釋，熱場環節是行進式的，需要一層一層往上鋪，循序漸進，慢慢把整個鳥巢都鋪滿，「我們非常注重隊形的銜接，比如哪個團隊需要在哪段音樂下場，又要在哪個進場口上場等等，這些都做了很精心的設計。」

根據《北京日報》報導，暖場環節的行進式廣場舞涵蓋了多種風格和形式，既有國標舞、現代舞，也有蒙古族、藏族、維吾爾族等鮮明熱烈的民族舞，甚至還融入了非遺霸王鞭的元素。