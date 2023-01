法國民眾大罷工「反年金改革」　逾百萬人上街抗議

▲法國民眾大罷工反年金改革。(圖/路透)



文/中央社記者曾婷瑄巴黎19日專電

法國跨產業工會今天發動全國罷工遊行,至少112萬人參與。巴黎現場水泄不通,示威者告訴中央社,不反對改革,但不應只拿勞工開刀;受訪民眾則說,支持罷工,即使不便也會忍耐。

法國自1995年總統席哈克(Jacques Chirac)起,皆嘗試解決退休制度的負債風險;總統馬克宏(Emmanuel Macron)2017年當選以來,也多次嘗試推動退休制度改革以避免年金破產。

法國總理柏納(Elisabeth Borne)10日發表政府退休制度改革計畫綱要,主要包括:全民法定退休年齡從現今的62歲延後至64歲;為領取完整退休金而將繳納分攤額增加至43年份的時程提前;終止國營企業與公務人員的退休「特殊制」。

法國多數民眾不滿馬克宏政府的退休年金制度改革,8大工會今天大串連與罷工,並在各城市示威遊行。內政部指出今天全法國共有112萬人上街;工會則表示有逾200萬人參與。

巴黎參與者無懼接近0度的低溫,將共和廣場擠得水泄不通、寸步難行。原訂下午2時出發的遊行隊伍因人數眾多,在原地停滯一個半小時才在民眾歡呼聲中開始緩慢前進。工會表示巴黎參與人數為40萬人;巴黎警局的數字則為8萬人。

法國總工會(CGT)郵政通信產業(Fapt)法蘭西島地區秘書貝爾(Sylvie Bayle)向中央社強調,改革並不合理,「還有其他的開源方式。我們需要另一種改革,如向企業徵稅、增收資本獲益稅、銀行利息與上市股票等稅」。

法國「特殊制」(régimes spéciaux)具有悠久歷史,貝爾認為特殊制存在有其意義:「某些行業可以提早退休,因為辛勞程度(pénibilité)不同,政府卻要取消,使情況越來越艱困。」

醫護人員-統一工會聯盟(SNICS-FSU)秘書長蓋瑞齊(Saphia Guereschi)向記者表示,「改革非常不公平,會讓民眾越加貧困,衝擊整個社會」。

她說,退休制度要考慮社會如何分配,「要做經濟決策,我們譴責改革的原因是因為它只針對並要求受薪階層,令人無法接受,我們都看得一清二楚,總統利用退改來進行政治目的,忽略人民聲音」。

蓋瑞齊也認為不該終結特殊制,因為每個工作的勞動情形、工作條件都不同。她說,護理人員因身心壓力繁重,平均壽命比一般法國人少了7歲,因此統一退休年齡很不公平。

在廣告業擔任會計的伊拉納(Michel Illana)同樣不反對改革本身,但也希望以其他方式例如減去雇主的稅收豁免項目、增收富人與上市公司的所得稅、創造就業、增加投資證交稅來改革,他甚至可接受勞工增加分攤稅率比例,前提是雇主需要同樣付出,而非只有勞工。

法國媒體稱今天為「黑色星期四」或「混亂週四」,大眾交通因罷工而減班、停擺。巴黎地鐵大受影響,除了2條自動化路線運行無虞外,其餘僅尖峰時間有少數班次,部分地鐵線與地鐵站整天關閉。

巴黎民眾今天都須提早一到兩小時出門,不少人在地鐵口望著拉下的鐵門興嘆。此外,全國鐵路也受衝擊,奧利(Orly)機場2成航班被迫取消。

受訪的一般民眾皆向中央社表示,罷工確實帶來不便,但仍支持罷工權,且認為此次罷工「合理」,因此會盡力忍耐,也希望紛爭早日落幕。

會計師克里斯多夫(Christophe)告訴記者,「今早出門蒙巴納斯地鐵已關閉,我只好搭公車,是沒遇到什麼問題;不過回家看來會很麻煩,因為周邊地鐵都關了,我可能要走回家了,希望路上能遇到有行駛的地鐵」。

對於罷工權,他表示當然支持,「政府要我們多工作兩年,我反對,我希望能在身體還健康時退休。即使帶來不便,我也支持罷工,因這關乎我們的未來」。

高中生嘉布瑞爾(Gabriel)則表示,今天沒有地鐵,「無法移動,很麻煩,我必須騎自行車,結果停車站全滿,找車位找好久」。而他同樣也支持罷工,「這很重要,能表達意見,罷工權是法國特色,一定要保留下來」,並盼這次罷工能讓政策有所改變。

巴黎示威大致氣氛和平,跨產業參與者理性高呼訴求,然而在遊行中途及傍晚抵達民族廣場時數次發生警民衝突。巴黎警局表示,活動逮捕近40人。

在西班牙訪問的馬克宏今晚承諾,政府將堅決並負責任地推動退制改革,「同時帶著尊重與對話精神」。

法媒報導,8大工會晚間會議後同意,將於1月31日再度上街,繼續抗議政府退制改革。

