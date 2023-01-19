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決戰1／31！中華快遞召開董事會　「工會視結果決定罷工行動」

▲中華快遞工會再度發起罷工活動。（圖／記者李宜秦攝）

▲中華快遞工會1/31將決定是否罷工。（資料圖／記者李宜秦攝）

記者李姿慧／台北報導

不滿中華快遞扣發績效獎金，員工春節前僅領到1個月，未達前二年平均值，工會日前通過罷工投票，交通部長王國材昨急電中華快遞工會理事長陳宏春，表態支持加發績效獎金，但盼工會給時間讓董事會召開會，工會今(19)日表示，「1月31日，中華快遞工會決戰董事會，將視董事會結果決定下一步罷工行動。」

中華快遞企業工會理事長陳宏春表示，去年7月資方已承諾加薪後，績效獎金仍不得低於前2年平均值，如今卻跳票，工會通過罷工行動主要是針對資方承諾跳票，交通部長王國材近日打電話給他，支持補發績效獎金，但過年前來不及，也承諾會讓加薪納入制度，但希望讓董事會開會討論，工會願意給資方一次機會，因此將等1月31日中華快遞董事會結果再來決定是否罷工。

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中華快遞企業工會也說明，工會歷經多次抗爭後，昨天交通部部長王國材致電給中華快遞工會理事長陳宏春，王部長表示會支持補足績效獎金。今早中華快遞公司董事長薛門騫亦致電表示「1月30日下午1時召開公司與工會的協商會議，除了績效獎金外，針對調薪制度方案，也會一起進行協商」。

工會強調，中華快遞將於1月31日下午2時召開董事會，中華快遞工會當天早上將召開臨時會員代表大會，並在董事會結果出來後，依據公司的誠意與善意，立刻決定下一步的罷工行動。

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