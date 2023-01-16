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捷運「打翻奶茶」北捷員工6分鐘復原　法國人見證全程大讚

▲▼捷運打翻奶茶北捷員工6分鐘復原，一位法國人全程見證。（圖／翻攝自Twitter／@pybaubry）

▲捷運打翻奶茶北捷員工6分鐘復原，一位法國人全程見證。（圖／翻攝自Twitter／@pybaubry） 

記者林彥臣／綜合報導

台北捷運的服務品質可說世界聞名，就有一位旅居台灣的法國文學部落客，在推特上發文，見證一位乘客在車廂內打翻奶茶後，當事人按下緊急呼叫的紅色按鈕後，清潔人員在下一站現身打掃完成，全程只花了6分鐘就復原。

法國文學部落客鮑布里（Pierre-Yves Baubry）在推特上發文如下

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台北捷運BL13站：一名乘客的奶茶打翻了，地上灑了一大灘奶茶。他按下紅色按鈕提醒工作人員

BL14：工作人員在車門前站台

BL15：清潔劑上車

BL16：奶茶清理乾淨

總計：6 分鐘。

鮑布里還補充，打翻奶茶的年輕人在按下警報按鈕時，首先道歉，然後向乘客道歉，然後向工作人員道歉。工作人員則回答說，這可能發生在任何人身上。

網友則對此留言表示，「巴黎永遠不可能」、「是的，自己住在台北，看過好幾遍」、「歡迎來到民主自由、效率科技的獨立國家台灣」。

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