一秒認出台灣人！她曝「過馬路1反應」準爆　網友卻看哭：超級可悲

記者曾筠淇／綜合報導

每個地方都會有各自的特色，那怎麼樣的舉動，會讓您一眼認出這人就是台灣人呢？近日臉書粉專「Hsuan 施鈺萱」就在貼出Reels，透露台灣人過馬路的直覺反應。不料影片曝光後，一票網友反而直呼，「丟臉的台灣交通」、「說實在的，這件事很可悲，因為台灣的車都不讓行人」。

「Hsuan 施鈺萱」在臉書粉專上發布Reels，從影片可見，如果想要一秒認出台灣人，可以看看這個人是怎麼過馬路的。她模擬台灣人的反應，「啊！車子來了」，接著就會做出手勢，讓車子先過，即便駕駛示意要禮讓，台灣人還是會讓車子先行，所以「過馬路會禮讓汽車的人，100%台灣人」。

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▲從過馬路的反應，可以認出這個人是不是台灣人。（圖／「Hsuan 施鈺萱」授權引用）

「Hsuan 施鈺萱」也在文中寫道，針對這個行為，她自己同樣非常有感。同時，她也貼出截圖，表示不少網友也都會禮讓汽車，「去國外習慣性的讓車」、「之前去日本被車讓，好不習慣」。

不過該段影片曝光後，一票網友反而無奈表示，「搞錯意思了，台灣人不是禮讓汽車，是怕被撞」、「不好意思，在台灣那不是禮讓，只是生存本能」、「怕撞死人的日本人與怕被撞死的台灣人」、「因為很怕被車撞」、「看著看著就哭了」、「看著看著眼淚莫名掉下來」、「真的超級寫實，也超級悲哀」、「好可悲啊」。

不過，也有些網友表示，「哪有～我男友騎機車都讓行人的，然後被後面的車子按喇叭」、「這我真的發生過」、「還好台北市現在不太會了」。

影片經粉專「Hsuan 施鈺萱」授權引用