圓明園珍貴兔首亮相！　80多件「小兔子」百年古董搶先曝光

▲圓明園十二生肖人身獸首之一的兔首 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

記者任以芳／綜合報導

2023年新春展大陸國家博物館開幕，當年流失在海外的「圓明園海晏堂兔首」再次曝光，這次展出還有80多件年味兒十足的「小兔子」文物，講述春節故事，部分歷史老物件都是首次展出，讓觀眾大飽眼福。

陸媒《澎湃新聞》報導指出，大陸國家博博物館策劃第一件亮相的文物就是重磅「圓明園海晏堂兔首」。銅像雙耳豎起，一雙圓溜溜的眼睛，吸引不少觀眾目光。

作為圓明園西洋樓海晏堂十二生肖人身獸首銅像之一，設計師是意大利人郎世寧。1860年英法聯軍火燒圓明園後，兔首等銅首一度流失海外。

直到2013年，兔首被法國皮諾家族購得，並以其家族名義歸還中國。國家文物局將其劃撥給國博收藏。兔首回歸也反映國際社會對文物返還其原屬國價值理念的認同，對促成更多流失海外中國文物的返還具有積極作用。

▲大陸國家博物館展出「小兔子」古董，部分是首次展出。（圖／翻攝 澎湃新聞）

展廳裡，還有各式各樣的「小兔子」講述自己的故事。3000多年前的「癸卯」蔔骨被陳設在放大鏡下面。當時所使用的天文歷法與文字綿延至今；從唐代至清代的多件玉石兔飾或奔或伏、或坐或佇，憨態可掬。

明代的白玉雙兔耳杯妙琢精致，呈現出匠人的巧思；一枚元代兔紋銅押上，兔子回首，口銜瑞草，寓意吉祥長壽。策展人說，「一些展品首次和觀眾見面。」

策展人指出，「博物館過大年已經成為中國人的新年俗。 此次展出的文物上起商代，下迄20世紀初，涵蓋玉器、瓷器、銅器、石器、骨角牙器、書法、繪畫等多門類物質文化遺存。」

▼ 「小兔子」老古董講述年味故事。（圖／翻攝 澎湃新聞）