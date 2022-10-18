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大陸 大陸焦點 特派現場

「火燒圓明園」162週年　遺址公園免費開放：銘記歷史！

▲▼圓明園。（圖／翻攝自中新社）

▲北京圓明園。（圖／翻攝自中新社）

記者鄭思楠／綜合報導

北京圓明園在1860年10月18日，遭英法聯軍焚毀，迄今已162年。據圓明園遺址公園微信公眾號宣佈，「2022年10月18日，為銘記歷史，讓更多的人走進圓明園，紀念日當天圓明園遺址公園將對公眾免費開放。」

馳名中外的圓明園座落北京西部，由圓明園、長春園及綺春園組成，合稱「圓明園」，共佔地約五千二百多畝。它是自康熙四十八年（1709）開始，後經雍正、乾隆、嘉慶等不斷傾心營造的皇家宮苑，建造方面傳承中國造園的傳統，匯集了江南名園勝景的精髓，更兼取西方建築的特點，是一甚具古典風格的雅致建築。它不僅是中國園林藝術的典範，也是一座收藏珍寶、書畫典籍和藝術品的皇家博物館，盛名遠播海外，被譽為「萬園之園」。

9月底，9月26日，包括圓明園海晏堂5件十二生肖青銅獸首在內的一系列海外回流珍貴文物在上海閔行展出。上海市閔行區稱，閔行區博物館與北京市圓明園、保利藝術博物館共同攜手，打造「盛世回歸——海外回流文物特展」，展出清代圓明園海晏堂十二生肖之牛首、虎首、猴首、豬首、馬首等5件青銅獸首，以及商周、春秋戰國、兩漢時期共40餘件國寶級青銅重器。展覽於9月26日開幕，一直展出到12月18日。

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