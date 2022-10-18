電腦動畫還原300年前圓明園盛景　海晏堂十二生肖噴水池再現

記者魏有德／綜合報導

清代最具盛名的皇家園林「圓明園」在英法聯軍攻入北京城後遭焚毀，迄今已162年。除遺址公園今（18）日免費對外開放，《央視》也釋出電腦動畫修復版，讓世人可以一觀清康熙、雍正時期，圓明園的輝煌盛景。

▲數位修復300年前北京圓明園盛景。（圖／翻攝央視）

影片從康熙時期的圓明園景觀開始呈現，呈現該做皇室園林初代風貌，緊接著畫風一轉，雍正時期的擴建工程，將圓明園主體按紫禁城「中軸線」的建築風格延伸，同時，乾隆皇帝御題圓明園「四十景」中的33處也在此時完成。每個景區內可以發現莊嚴雄偉的宮殿、輕巧隨下的亭台樓閣與迴廊曲橋，再加上假山、湖泊造景及蜿蜒的河流，圓明園的格局基本奠定。

▲圓明園海晏堂前的大型噴水池。（圖／翻攝央視）

影片的最後，鏡頭轉向中外知名的西洋樓區，這片區域雖然只佔圓明園整體面積的2％，卻因為陸續尋回的「十二獸首」而廣為人知。據了解，十二獸首原為西洋樓區海晏堂前的大型噴水池雕像群，這十二生肖雕像為獸首人身，在圓明園被焚毀後，身體已不知去向，現只尋回其中七尊，還有蛇首、雞首、狗首及羊首不知去向，龍首則一直有傳言在台灣某收藏家珍藏。

▲動畫還原獸首人型銅像報時噴水的景象。（圖／翻攝央視）

十二生肖獸首銅像在乾隆年間鑄造，由皇家畫師、耶穌會教士郎世寧設計。郎世寧的初代設計原為具有西方風格的裸體女性雕塑，被乾隆拒絕後重新設計，才以十二生肖的坐像取代西方噴泉設計中常用的人體雕塑。此外，十二生肖銅像身著袍服，也具有濃厚中國傳統色彩，再加上每個時辰值司的銅像會噴出水柱，正午十二時同時噴水的景象更是壯觀。

