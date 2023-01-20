過年歡聚「賭博」母湯！去年查獲比例降　今年查緝方向曝

▲北市警方統計，2022年春節期間賭博案件較下降，2023仍加強查緝工作。（資料照／民眾提供）

記者邱中岳／台北報導

農曆春節到來，今年年假更是長達10天，為了避免不當賭博行為衍生治安問題、導致樂極生悲，每年皆會加強查緝賭博，前年2021年春節期間查獲合計55件、去年為44件，北市警今年也持續嚴加掃蕩。

根據統計，在2021年春節期間，北市查獲的前3名賭博種類，為職業賭場0件、一般賭博31件、網路賭博24件，合計55件；2022年為職業賭場6件、一般賭博22件、網路賭博16件，合計44件，除賭場外比例皆有下降，過年期間雖然親朋好友團聚歡慶，但仍要遏止不當賭博情形的發生。

另一方面，公然在街頭賭博，2021年時北市查獲6件，2022年查獲3件，各分局也針對轄區內民眾易聚集場所，如公園、車站等，加強巡邏查察，以防制公共場所賭博案件發生。

此外，北市警局長也特別指示刑事警察大隊，對於一些利用賭博抽頭為業的職業賭場，除持續布線、查緝外，並且鎖定曾經查獲的賭場負責人、員工加以監控，尤其是流竄在雙北市交界的大型職業賭場，將持續強力掃蕩。

警方表示，為使社會大眾得以安渡春節，避免衍生社會治安問題，有相關職業賭場消息，也歡迎民眾隨時撥打110向警方檢舉，以淨化春節治安，讓民眾過好年。