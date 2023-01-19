過年被問幾時結婚？1句神反擊「親戚秒閉嘴」：萬試萬靈

▲長輩超愛問「何時要結婚？」（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

過年將放10天連假，不少人開始頭疼，遇到親戚愛問八卦，包括幾時要結婚生孩的話題時，到底該如何反擊呢？一名網友無奈表示，長輩老是愛問有無對象、幾時要結婚，「我真的很想說這年代結了婚又離婚，那何必結婚？」對此，神人曝1招應對，「那個人就會閉嘴，萬試萬靈！」

一名網友在臉書《匿名2公社》表示，過年讓他超厭世，因為親戚最愛問什麼時後結婚，「我真的很想說...這年代結了婚又離婚，那何必結婚？只會浪費時間金錢而已。」

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文章引發網友熱議，「加班不回家啊，賺錢又不用包紅包，一舉兩得」、「我離兩次了，沒人敢問我」、「我是會被問什麼時候要生，我聽到都會直接冷臉，久了就不敢問啦」、「現代離婚率很高...」「結婚有600萬可拿，幹麻不結婚」。

對此，有神人分享反擊大絕招，「親友：什麼時候結婚？我：很想結啊，現在還欠40-50萬，你能借我一下嗎？然後那個人就會閉嘴，萬試萬靈」、「回答：剛去登記完結婚跟離婚，兩個願望一次完成」、「跟他們說：要結了肯定告訴你，你要包大包一點哦！下次就不會再問了，是能有多愛問，講到錢就縮回去了」、「不用講話，就微笑看著他『一臉你覺得我想要回答你嗎』的表情」、「可以問你要包多少，我再考慮要不要結婚」。

▼神人曝1句話有效，「萬試萬靈」。（圖／翻攝匿名2公社）

