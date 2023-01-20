台北松菸春節一日遊！300隻米飛兔現身、月老+大數據加持愛情運

▲台北松山文創園區近期集結多檔展覽，適合春節期間一日遊。（圖／松山文創園區提供，下同）

記者林育綾／台北報導

台北松山文創園區近期集結多檔展覽，適合春節期間一日遊！包括響應兔年，有超過300隻以上miffy跨界創意作品「玩玩兔米飛創意展」，米飛甚至與台灣美食融合，像是米飛造型豬血糕等。而玩具迷絕不會錯過「Adventure Festa Recap」展；同時還有互動體驗極強的「愛情有(無)進展」，月老跟交友大數據結合，幫民眾加持愛情運。松菸除了除夕當天休園，其餘時間皆正常營業！

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▲全球首場米飛兔X台灣設計的「玩玩兔米飛創意展」，創作者橫跨藝術界、學術界、時尚界、公仔模型界。（圖／主辦提供）

松菸近來展出「玩玩兔米飛創意展」，以來自荷蘭的miffy圖像，結合台灣在地跨界創意，創作者橫跨藝術、學術、時尚、公仔模型界，現場有超過300隻以上的miffy跨界創意作品，以米飛為載體，傳遞台灣自然環境、生態旅遊、傳統民俗的特殊性及人情味，展品最後也會投入義賣，扣除成本後全數捐出給台灣11家兒童相關的慈善機構，呼應米飛關懷兒童的傳統與初衷。

展區更加入全台獨家「米飛光影互動區」，開放觀眾一起創作，將自己的創作躍進大螢幕。而「米飛輕食區」將米飛結合台灣美食，例如古早味米飛造型滷味、中西合璧米飛真豬包、米飛造型限定輕食飲品，不僅味覺滿足，視覺更是萌翻天。

▲▼米飛結合台灣美食，還有米飛造型滷味。

另在製菸工廠17座古董級消防栓箱登場的「米飛X台味蒐集之旅」，其中10幅作品與實踐大學服裝設計系學生合作，展現台灣特有原生動植物和社會文化現象；另外7幅則結合在地超人氣國民美食，包括珍珠奶茶、臭豆腐和小籠包等，期望藉由此次展覽，讓全球米飛粉絲看見台灣的創意與文化。「玩玩兔米飛創意展」即日起至3/12在松山文創園區，北向製菸工廠1樓展出。

如果是玩具控，必追以「原創角色」為核心的「Adventure Festa Recap」展，快閃概念店進駐園區，展示與海內外創作者攜手打造的多檔微型主題特展，開啟對於原創角色創作在藝術、插畫、玩具、次文化衍生作品的興趣。即日起至2/8，在松山文創園區藝思空間展出。

▲以「原創角色」為核心「Adventure Festa Recap」展，快閃概念店進駐松菸。

若想加持愛情運，則不可錯過「愛情有(無)進展」，以六大展區建構當代愛情輪廓，從「自我」出發，帶領觀眾一同參與尋找現代愛情的樣貌，透過互動與情境的展示、交友平台大數據研究分析，再結合台北霞海城隍廟的歷史背景、月老小知識，為民眾提供愛情指引。即日起至3/26在松山文創園區，南向製菸工廠1樓展出。

▲互動參與體驗的「愛情有(無)進展」，以六大展區加持愛情運。

松菸近來也有新品牌亮相！過去為菸廠時期的檢查室，即日起至4/6由「巴巴小麥所」進駐，3位平均年紀26歲的年輕人，以所養的巴哥犬「巴巴」為名，憑藉著對餐飲的熱情一起創業，打造全手作料理餐車，剛開始從北到南征戰各市集，累積經驗值，一年後決定進駐松山文創園區。團隊成員擁有法式餐點的背景，從肉排到醬料，都融合法式料理手法，麵包也是特別訂製，提升美式漢堡的原創性，更推出松菸限定版美食，想嚐鮮的民眾可以把握。

▲新品牌「巴巴小麥所」新潮美式漢堡餐車，即日起至4/6進駐松菸。



而永續概念實踐空間「REHOW LIVING LAB反覆生活實驗室」，結合藝術、設計、商品與體驗，呈現永續的跨界運用以實踐品牌理念，現場還能體驗自己動手設計、改造，用廢材實現創意想像，或是將衣櫃中捨不得丟棄的愛衣改頭換面，致力「零廢物時尚」，今年寒假還特別針對國小學童推出「REHOW小小永續設計師冬令營」。



春節期間園區也有多檔IP展覽，包括「JOJO的奇妙冒險-十周年黃金之心特展」、「KEIGO家族快閃店」、「好想兔快閃店-三星報喜兔吉祥」等，都適合連假期間安排一日遊體驗。

▲園區串聯16個店家舉辦「潮冬感謝慶」。

園區更串聯16個店家舉辦「潮冬感謝慶」，即日起至2/28，只要加入「@sccp」園區官方帳號成為會員，累積消費滿2500元即可獲得數位抽獎券一張，可至服務中心抽獎兌換獎品，總共2125個獎項，最大獎為價值上萬元的暖冬被，其他獎項還有Apple TV 4K、咖啡濾掛禮盒、飲品兌換券等。

台北松山文創園區

地址：台北市信義區光復南路133號

電話：02-2765-1388

春節期間除夕休園，其餘時間正常營業，各展區開放時間不同，以展覽資訊為主。