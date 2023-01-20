春節國旅首選運具！刷電子票搭車享「半價」　連假優惠路線出爐

▲國旅自由行可利用台灣好行抵達指定景點。（圖／花蓮縣政府提供）

記者李宜秦／台北報導

112年春節連續假期共有十天，交通部為鼓勵民眾多加利用大眾運輸，節省行車時間，針對國道客運、台灣好行等運具推出票價優惠。公路總局表示，連假期間、搭乘48條台灣好行路線可享半價優惠。此外，凡搭乘臺鐵、高鐵、國道客運轉乘在地市區公車亦可享一段票或基本里程免費優惠。

觀光局指出，「台灣好行（景點接駁）旅遊服務」是專為旅遊規劃設計的公車服務，從臺灣各大景點所在地附近的各大臺鐵、高鐵站接送旅客前往臺灣主要觀光景點，適合不想長途駕車、參加旅行團出遊的旅客自行規劃行程、輕鬆出遊的好方式。

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春節連假期間，只要使用電子票證搭乘台灣好行，就可享有票價半價優惠，共48條路線適用此優惠，其中涵括許多熱門景點，如日月潭線、溪頭線、集集線、阿里山線、關子嶺線、大鵬灣琉球線、墾丁快線、礁溪線、宜蘭東北角海岸線、太魯閣線、東部海岸線等。

另外，針對前往東部區域之民眾，公路總局推出東部優惠專案，提供往來東部之民眾更多元運具選擇。

持北宜、北花國道客運票證至東部地區購買台灣好行體驗套票或於當地合法旅宿住宿，可享來回票4人同行1人免費，回程可再折抵200元之優惠及花東地區「在地有腳」租賃優惠(租車優惠及回程最高折抵客運票價200元)等優惠措施，以上兩項優惠無法重複抵退，民眾可擇優適用。

▲▼春節期間以電子票證搭乘台灣好行享半價適用路線。（圖／公路總局）