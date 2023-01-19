26歲女行員「捲款1783萬」創業成功發大財　整容潛逃25年落網

▲女行員陳伊樂1997年捲款人民幣398萬元後，整容潛逃25年。（圖／翻攝自樂清市人民檢察院）



記者林彥臣／綜合報導

「中國建設銀行」浙江樂清分行的女行員陳伊樂，在1997年時年僅26歲，發現銀行系統有漏洞，能隨意修改儲戶的存款數據，而且隨意虛增的存款金額還能隨時取現，於是擬定計畫之後，分別在18個地點取走現金，總共取走人民幣398萬元（約新台幣1783萬）之後，從此潛逃25年，還創業成功創造新生活。

根據「樂清市人民檢察院」指出，陳伊樂取款後，前往溫州市區美容醫院準備整容，由於沒有提前預約遭到拒絕，但她豪擲幾萬塊錢要求立即手術，讓院方以為只是個「愛美的有錢人」。

陳伊樂考量到現金太多，分別將款項藏在老家附近的茅坑、車庫等處，並用兄弟姐妹等4人的名義開設帳戶，存入210萬元，剩下的40餘萬元，她隨身帶著潛逃。

陳伊樂先是逃亡至上海通過電線桿上貼辦假證的小廣告，聯繫上「黃牛」辦理了新的「身份證」變成了一位蔣姓女子，後來靠著40餘萬元在廣東創業，開設了一家清潔用品公司，還買了房子和車子，組建了自己的新家庭並育有一女。直到她落網前，丈夫和女兒都不清楚她真實的身份。

但這25年來，偵查人員從未放棄對陳伊樂的追捕，樂清市追逃辦還建立陳伊樂案件掛牌督辦，在溫州市追逃辦的協調支持下，與公檢法機關深度協作聯動，一體推進「信息梳理」和「基礎排摸」，成功鎖定了陳伊樂的藏匿地點並將其抓捕歸案。

2022年12月24日，陳伊樂涉嫌貪汙罪被移送至樂清市檢察院審查起訴。

陳伊樂沉痛地懺悔表示，「我當時帶走的四十多萬元贓款也很快花完了，不過我開公司賺了錢，我願意退贓，彌補損失。」