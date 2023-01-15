自填空白收據報公帳！詐7萬綁樁買票　雲林褒忠鄉長3人羈押禁見

▲雲林褒忠鄉鄉長陳建名涉犯貪污治罪，被雲林地院裁定羈押禁見。（圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）

記者蔡佩旻、郭玗潔／雲林報導

雲林褒忠鄉鄉長陳建名等人向店家取得9張空白收據，偽造資料詐取村鄰長自強及文康活動所餘經費7萬1500元，用來作為綁樁賄選村長的經費。經雲林地檢署偵辦，將鄉長陳建名、吳姓課長、蔡姓廠商依涉犯貪污治罪條向法院聲請羈押，雲林地院於13、14日陸續裁定3人羈押禁見。

雲林地檢署去年因偵辦褒忠鄉鄉長陳建名賄選案件，循線查知陳等人於2019年間至2022年間，涉嫌違反貪污治罪條例案件等不法情事，遂組成專案小組深入追查，並於今年1月12日上午至陳等人的辦公處所、及蔡姓廠商等人營業處所共10個處所執行搜索，查扣相關證物，並隨即傳喚陳及相關證人共20人到案說明。

雲林地檢署調查，陳等人為牟取村鄰長自強及文康活動所餘經費7萬1500元，取得9張「○○小食部」免用統一發票空白收據，偽填品名、數量、擔架等內容，報請去年度村鄰長自強及文康活動餐會之用，詐取上開金額，作為綁樁賄選村長之用。

經檢察官訊問後，認鄉長陳建名、吳姓課長、前案已羈押的李男及蔡姓廠商涉犯貪污治罪條例第4條第1項第3款收取回扣、第5條第1項2款以詐術騙取財物、刑法第216條、213條行使使公務員登載不實文書等罪嫌重大，認有串證之虞，向法院聲請羈押，雲林地院於13、14日陸續裁定陳、吳、蔡3人羈押禁見。