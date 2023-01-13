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陽明山車禍奪4命！揪出代驗黃牛收錢狂放水…黑心11人僅2人判囚

▲▼陽明山車禍,勘驗,主任檢察官陳銘峰,業者,仰德大道。（圖／資料照）

▲2017年陽明山仰德大道車禍釀4死8傷，檢方事後查出代驗廠放水，依貪污治等罪，起訴3家代檢廠負責人紀君宏、黃宏木、呂佾儐、吳國誠等6名黃牛（資料圖／ETtoday資料照）

記者黃宥寧／台北報導

北市仰德大道2017年發生水泥車翻覆意外奪4命，檢警查出肇事車輛長達13年沒手煞車卻通過定期檢驗，檢方追出背後弊案，發現肇事車車主陳美蘭透過代檢黃牛黃國誠介紹，讓特威力代檢廠以「選手車」蒙混，鴻湧、維邦代檢廠、則以電腦系統修改檢驗數據，讓超重車輛過關上路，2020年檢方依貪汙等罪將代檢廠負責人紀君宏等人起訴，今（13日）士林地院宣判出爐。

2017年7月19日上午，阮英貴駕駛混凝土泵浦車行經仰德大道下坡路段，在過彎後疑似剎車失靈，阮嚇得大喊「沒檔了、沒檔了」，同時狂按喇叭示警，最後在重力加速度下，泵浦車高速衝撞對向民宅、停等紅燈的車陣，造成阮等4人身亡，8人受到輕重傷慘劇。

▲▼▲代驗黃牛正在塗改「選手車」上車牌特徵，準備頂替冒驗。（圖／記者劉昌松翻攝士林地檢署）

▲代驗黃牛正在塗改「選手車」上車牌特徵，準備頂替冒驗。（資料圖／記者劉昌松翻攝）

檢方追查，發現肇事車輛車主是信詠工程負責人陳美蘭，明知車子有超重等不合格問題，卻透過代檢黃牛吳國誠並行賄1萬4500元，讓車子掛上「選手車」（代檢廠準備好車況良好車輛，當有車況不佳車量要驗車，將車牌掛上）車牌後赴特威力代檢廠，成功獲特威力負責人紀君宏包庇，完成驗車上路。

由於代驗業者是受政府委託驗車，執行公務員職務，因此屬廣義公務員，若收賄放水，雖業者不是真正的公務員，仍被依貪污治罪條例的收賄重罪起訴。

法院審理1年多，士院做出宣判，判決結果如下：

特威力負責人紀君宏犯對主管事務圖利罪共95罪，分別處1年3月，褫奪公權3年，應執行有期徒刑2年。緩刑5年，緩刑期間付保護管束，提供90小時義務勞務，判決確定1年內，向公庫支付20萬元。

代檢黃牛吳國誠共同犯行使公務員登載不實文書罪共104罪，分別處有期徒刑6月；又共同犯貪污治罪條例第11條第1項交付賄賂罪共73罪，分別處有期徒刑6月，褫奪公權2年。應執行有期徒刑2年、緩刑5年，緩刑期間付保護管束，提供60小時義務勞務，判決確定1年內向公庫支付20萬元。扣案6萬5000元及已繳交犯罪所得273萬1460元均沒收。

代檢廠王台明共犯貪污治罪條例第11條第1項交付賄賂罪共49罪，均累犯，分別處有期徒刑6月，褫奪公權2年。應執行有期徒刑1年、犯罪所得20萬4500元沒收；郭春梅共同犯貪污治罪條例第11條第1項之交付賄賂罪共49罪，分別處有期徒刑6月，褫奪公權2年；又共同犯行使公務員登載不實文書罪共5罪，分別處有期徒刑6月。應執行有期徒刑1年2月、緩刑4年，判決確定1年內，向公庫支付5萬元。扣案已繳交犯罪所得21萬7000元沒收之。

林明德共同犯貪污治罪條例第11條第1項交付賄賂罪4罪，分別處有期徒刑6月，褫奪公權2年。應執行有期徒刑7月。緩刑3年，判決確定1年內，向公庫支付3萬元。犯罪所得4萬8000元沒收；林明輝共犯貪污治罪條例第11條第1項交付賄賂罪35罪，各處6月，褫奪公權2年。應執行10月。緩刑4年，判決確定1年內，向公庫支付5萬元。扣案犯罪所得18萬元沒收。

林世聰共同犯貪污治罪條例之違背職務收受賄賂罪共29罪，分別處有期徒刑1年3月，褫奪公權3年。應執行有期徒刑2年。緩刑5年，緩刑期間付保護管束，提供40小時勞務，公庫支付30萬元；簡傳修共同犯貪污治罪條例之違背職務收受賄賂罪共29罪，分別處有期徒刑1年3月，褫奪公權3年。應執行有期徒刑1年10月。緩刑5年，緩刑期間付保護管束，提供80小時義務勞務，1年內向公庫支付10萬元。

翁嘉祥共同犯貪污治罪條例第11條第1項之交付賄賂罪共12罪，分別處有期徒刑6月，褫奪公權2年。應執行有期徒刑9月。緩刑4年，1年內向公庫支付3萬元；黃宏木犯貪污治罪條例之違背職務收受賄賂罪共35罪，分別處有期徒刑2年6月，褫奪公權4年。應執行有期徒刑4年。犯罪所得50萬8000元沒收。

呂佾儐犯貪污治罪條例之違背職務收受賄賂罪14罪，分別處有期徒刑2年6月，褫奪公權4年。應執行有期徒刑3年2月。犯罪所得98000元沒收、陳美蘭無罪。

泵浦車「信詠工程行」負責人陳美蘭及維修技師盧志宏，依過失致死等罪，判處4年2月、3年6月，全案上訴二審審理中；陳女父親陳木當初甩鍋「退休了不管事」，士林地檢署一度不起訴，經高檢署三次發回續查，陳父被依過失致死等罪起訴，全案法院審理中。

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