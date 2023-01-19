　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

5歲男童發燒「以為確診」　自鎖房間隔離：我要保護妹妹

記者趙蔡州／綜合報導

湖北省襄陽一名5歲男孩日前感冒輕微發燒，結果他誤以為自己罹患新冠肺炎，竟決定把自己關在房間裡「自我隔離」，深怕傳染給媽媽與妹妹，連媽媽送藥給他時，也只願意打開一點點門縫。新聞畫面曝光後，男孩懂事的模樣，讓許多網友看了相當心疼。

根據《北京青年報》報導，這位5歲男童與家人住在湖北襄陽，去年12月16日因為感冒發燒，他卻以為自己罹患新冠肺炎，沒想到他先是把妹妹的玩具一趟趟送上樓，接著跑到一樓的房間鎖好房門，決定實施「自我隔離」，避免把病傳染給媽媽及不到1歲的妹妹。

▲▼5歲男孩發燒以為陽性偷偷自我隔離，擔心傳染給妹妹。（圖／翻攝自微博）

▲▼5歲男孩發燒以為陽性偷偷自我隔離，擔心傳染給妹妹。（圖／翻攝自微博）

▲5歲男孩發燒以為確診，竟鎖房間自我隔離，媽媽狂勸才肯出來。（圖／翻攝自微博）

男童的媽媽起初不太在意，直到給兒子送藥吃時，看見兒子只願意打開一點點門縫，還要她盡量離遠一點，聲稱在自己在隔離「要保護妹妹」，讓她聽了心頭一酸，趕緊告訴兒子只是小感冒，要把對方帶出房間與大家待在一起，不料兒子害怕傳染給妹妹堅持要隔離，最後在她一再保證不是確診後，兒子才放心地把門打開。

其他大陸網友看了影片後紛紛留言，「意識不錯，乖孩子」、「很為他人著想的小暖男」、「懂事的孩子特別讓人心疼」、「小孩都有這樣的覺悟，有的大人不如個孩子。」、「才五歲，應該是有記憶的時候就在防疫了，唉」、「這孩子比有的大人都懂事」。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
快訊／蘇貞昌請辭！　蔡英文首發聲
五月天阿信許願「幫周星馳唱主題曲」　本人真的現身
快訊／鴻海發重訊！「投資紫光案」投審會開罰1000萬元
余筱萍慘被噴辣椒水　畫面曝光
快訊／貨車司機噴余筱萍辣椒水　出派出所快閃「到法院跟她道歉」
快訊／4連霸議員過世！　享年57歲
陳喬恩登記結婚沒報備！　經紀團隊「看熱搜才知」傻眼
男同學尾隨進廁所！　她遭壓頭「強逼吞吐」
15元買2顆茶葉蛋還要找錢　警曝背後心酸真相

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

5歲男童發燒「以為確診」　自鎖房間隔離：我要保護妹妹

遼寧「化工廠爆炸」事故已致12死　國務院安委會實行掛牌督辦

「人面兔花燈」醜到被下架！　家長怨：孩子都嚇哭了

東北漢子8小時內吃光20公斤砂糖橘　橘皮堆滿桌決定曬乾做枕頭

大陸醫保未納輝瑞倍拉維　官方談判破裂主因：價格是問題

遊客驚恐回憶「大聲說話怕引雪崩！」　西藏林芝雪崩8人死

男子泳池外遭人狂砍雙腳　目擊者見被害人留下「一片血路」

特斯拉衝男廁撞壞整面牆　車尾卡磚瓦堆成廢墟

西藏林芝雪崩畫面曝光　救援村民：有人長時間缺氧失溫遇難

人潮衝雲南「麗江單日現13.8萬遊客」　大理民宿總預訂量飆漲10倍

張惠妹高雄唱10場「怎麼會搶不到票？」　寵粉脫口：不然我們加場啊！

趙小僑愛女「超萌放電」記者大分心！　劉亮佐不捨她再生：很難熬

陳零九淪FTX受災戶「一夜蒸發450萬」　忙到心累喊：人就是犯賤

出遊尿急車上嬉鬧喊救命　民眾報案警圍捕5人全送辦

媽帶弟從台灣飛日本突襲！　他轉頭見家人驚：你怎在這

甲組男友大聲嗆➔小孬孬　把人鎖門外她上車秒心虛

惡搞學校電腦玩諧音梗XD　李白+蟻后→兩個禮拜以後

懸掛500kg木桌直墜4樓　陽台玻璃、人行道破裂！

買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！

許瑋甯聽陳昊森土味情話超問號　薛仕凌扶額：我很心疼一翔XD

5歲男童發燒「以為確診」　自鎖房間隔離：我要保護妹妹

遼寧「化工廠爆炸」事故已致12死　國務院安委會實行掛牌督辦

「人面兔花燈」醜到被下架！　家長怨：孩子都嚇哭了

東北漢子8小時內吃光20公斤砂糖橘　橘皮堆滿桌決定曬乾做枕頭

大陸醫保未納輝瑞倍拉維　官方談判破裂主因：價格是問題

遊客驚恐回憶「大聲說話怕引雪崩！」　西藏林芝雪崩8人死

男子泳池外遭人狂砍雙腳　目擊者見被害人留下「一片血路」

特斯拉衝男廁撞壞整面牆　車尾卡磚瓦堆成廢墟

西藏林芝雪崩畫面曝光　救援村民：有人長時間缺氧失溫遇難

人潮衝雲南「麗江單日現13.8萬遊客」　大理民宿總預訂量飆漲10倍

劉鶴：疫情後「中國回來了」　準備好加強與世界合作

快訊／蘇貞昌請辭！　蔡英文首發聲：年後新內閣團隊就定位

快訊／鴻海未經許可轉投資紫光挨罰　經部酌減罰鍰金額為1000萬元

美德就向烏克蘭「提供坦克」議題攤牌　互相叫對方出主戰坦克

快訊／鴻海發重訊！「投資紫光案」投審會開罰1000萬元

五月天阿信許願「幫周星馳唱主題曲」　本人真的現身…網一看全嗨了

狂被拿來跟姊姊比「她一氣14歲就隆鼻」！　盤點4位進廠維修的女星

《原子少年》遺珠！　劉浩文揭「韓國練習生」秘辛血淚史

快訊／貨車司機噴余筱萍辣椒水　出派出所快閃「到法院跟她道歉」

余筱萍慘被噴辣椒水畫面曝光　警火速逮人：他離開不發一語

餐車妹蹲餵大白熊「又大又白33秒」！網看3小時傻眼：狗在哪？

大陸熱門新聞

陪高層上床…金融OL「一發」被解鎖：床上可這麼久

關燈滑手機　女眼睛長出一大顆

抖音反差學生妹！　推特直播自慰滿足土豪

黑絲妹試穿「現場脫了」剩內衣　身分被起底

新手駕駛媽倒車掉水塘！一家3口溺亡

包裝爆統戰爭議　好歡螺回應了

自由行遇上「世紀大塞車」 3小時只前進300公尺「開始懷疑人生」

西藏隧道雪崩　至少8人死亡

「人面兔花燈」醜到被下架！家長：孩子都嚇哭

重慶巨兔花燈「回眸瞇眼一瞪」嚇哭孩子「醜到被下架」已開始拆除　

機場查驗行李有恐怖軍武　

女醫臉變形！收拾尪東西得知「恐怖真相」

勞斯萊斯當婚車！撞石墩成爛鐵...天價維修費曝

他見特殊食材拍照詢問　竟是劇毒藍環章魚

更多熱門

相關新聞

新變異株「1特性」加速解封　陳秀熙估疫情3月初再達高峰

新變異株「1特性」加速解封　陳秀熙估疫情3月初再達高峰

台大公衛學院教授陳秀熙今天在「新冠肺炎防疫科學線上直播」說，COVID-19的XBB.1.5變異株具高速傳播力及高免疫逃脫力，相關新型亞變種病毒在台的流行高峰點可能落在3月初。

南韓「室內脫口罩」真的快了！最快2月解封

南韓「室內脫口罩」真的快了！最快2月解封

抑制新冠病毒複製可用於預防及治療呼吸道感染

抑制新冠病毒複製可用於預防及治療呼吸道感染

日本救護車翻車！駕駛前日過勞執勤17小時

日本救護車翻車！駕駛前日過勞執勤17小時

中國解封暴增6萬死　世衛：應監測超額死亡率

中國解封暴增6萬死　世衛：應監測超額死亡率

關鍵字：

新冠肺炎新冠病毒中國疫情大陸疫情

讀者迴響

熱門新聞

紅包能不能給1千　長輩70%都搖頭

「朋友洗腎到死掉…」餐廳揭巴沙魚可怕內幕

快訊／林書豪公布震撼喜訊！

陪高層上床…金融OL「一發」被解鎖：床上可這麼久

台大醫生唱「乘1.35倍沒我高」原民歌手怒了

館長突PO包紮照　「後腦一大包」還滲血

最美禮生真的脫光了！

余筱萍與人口角　被潑灑不明液體

台彩加碼9億！命理師：3生肖財運極佳一定要買

快訊／第一個「200萬元＋賓士車」被刮出！　中年男拜武廟爽抱獎

台南人符合「這條件」可領7千　 已直接入帳

小年夜5大禁忌　做錯恐窮整年

台人「日本自駕」要拘留10天　女友求救被轟

小二妹常發呆！醫見她「動作詭異停止」罹病　媽自責哭了

蔡阿嘎豪發年終！觀眾驚見金額：超越我年薪

更多

最夯影音

更多
張惠妹高雄唱10場「怎麼會搶不到票？」　寵粉脫口：不然我們加場啊！

張惠妹高雄唱10場「怎麼會搶不到票？」　寵粉脫口：不然我們加場啊！
趙小僑愛女「超萌放電」記者大分心！　劉亮佐不捨她再生：很難熬

趙小僑愛女「超萌放電」記者大分心！　劉亮佐不捨她再生：很難熬

陳零九淪FTX受災戶「一夜蒸發450萬」　忙到心累喊：人就是犯賤

陳零九淪FTX受災戶「一夜蒸發450萬」　忙到心累喊：人就是犯賤

出遊尿急車上嬉鬧喊救命　民眾報案警圍捕5人全送辦

出遊尿急車上嬉鬧喊救命　民眾報案警圍捕5人全送辦

媽帶弟從台灣飛日本突襲！　他轉頭見家人驚：你怎在這

媽帶弟從台灣飛日本突襲！　他轉頭見家人驚：你怎在這

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面