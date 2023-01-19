5歲男童發燒「以為確診」　自鎖房間隔離：我要保護妹妹

記者趙蔡州／綜合報導

湖北省襄陽一名5歲男孩日前感冒輕微發燒，結果他誤以為自己罹患新冠肺炎，竟決定把自己關在房間裡「自我隔離」，深怕傳染給媽媽與妹妹，連媽媽送藥給他時，也只願意打開一點點門縫。新聞畫面曝光後，男孩懂事的模樣，讓許多網友看了相當心疼。

根據《北京青年報》報導，這位5歲男童與家人住在湖北襄陽，去年12月16日因為感冒發燒，他卻以為自己罹患新冠肺炎，沒想到他先是把妹妹的玩具一趟趟送上樓，接著跑到一樓的房間鎖好房門，決定實施「自我隔離」，避免把病傳染給媽媽及不到1歲的妹妹。

▲5歲男孩發燒以為確診，竟鎖房間自我隔離，媽媽狂勸才肯出來。（圖／翻攝自微博）

男童的媽媽起初不太在意，直到給兒子送藥吃時，看見兒子只願意打開一點點門縫，還要她盡量離遠一點，聲稱在自己在隔離「要保護妹妹」，讓她聽了心頭一酸，趕緊告訴兒子只是小感冒，要把對方帶出房間與大家待在一起，不料兒子害怕傳染給妹妹堅持要隔離，最後在她一再保證不是確診後，兒子才放心地把門打開。

其他大陸網友看了影片後紛紛留言，「意識不錯，乖孩子」、「很為他人著想的小暖男」、「懂事的孩子特別讓人心疼」、「小孩都有這樣的覺悟，有的大人不如個孩子。」、「才五歲，應該是有記憶的時候就在防疫了，唉」、「這孩子比有的大人都懂事」。