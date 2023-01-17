嘉基醫學研究新突破　抑制新冠病毒複製...可預防治療呼吸道感染

▲▼沈正煌教授（圖左）與方瓊瑤副研究員進行研究分析 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義基督教醫院、成大醫學院、高雄醫大學及中正大學共同研究抑制新冠病毒複製，效果顯著，此成果一經發表立即獲國際SCI期刊登載，未來可用於新冠病毒感染呼吸道的預防及治療，造福人類。



COVID-19引發全球性危機，在全世界造成災難性的威脅。雖然目前有疫苗及藥物（如瑞德西偉及奈瑪特偉、利托那韋等），可用於預防及治療，但此病毒的變異太快，疫苗及藥物的防護力可能隨時被突破，令人十分憂心。





嘉基泌尿科醫師沈正煌教授特別組成團隊，共同研究抑制新冠病毒複製的方法，團隊成員包含嘉基轉譯醫學中心方瓊瑤副研究員、成醫病理部病毒組蔡慧頻組長、病毒組葉峻昇醫檢師及高雄醫學大學醫學系微免學科李英瑞副教授、中正大學生物醫學科學系陳永恩教授，藉由成大提供BSL-3實驗室核心設施，研究證實核苷酸干擾(RNA interference, RNAi)可抑制新冠病毒複製，因利用此方法得到的效果顯著，其結果經發表立即獲國際SCI期刊「Viruses」登載。

▲沈正煌教授說明研究方法。（圖／嘉義基督教醫院提供）



沈正煌表示，核苷酸是組成DNA與RNA的基本結構單位，團隊利用小片段核苷酸干擾的技術，製作兩個可以干擾新冠病毒(SARS-Cov-2)複製的小髮夾RNA（核糖核酸），置入適合新冠病毒生存的非洲綠猴細胞中，24小時後並給予新冠病毒感染，發現這兩個小髮夾RNA可以成功干擾新冠病毒的複製，並達到極佳的抑制效果。由於小髮夾RNA的製備簡單，並且可以依照目前流行的病毒基因序列立即改變設計，因此，更加適合應用在對付類似新冠病毒這種突變率高的病毒。



沈正煌說，會開始這項研究的起因是腎臟移植的患者需服用抗排斥藥物，進而造成免疫力下降時，潛伏於體內的多瘤性病毒被活化而繁殖，直接破壞移植腎，有些人就再走入透析的路程，目前雖有少許藥物可用但效果不佳，因此就利用小髮夾RNA去抑制BK病毒的繁殖，在細胞實驗中看到很好的效果，也成功讓肺腺癌、膀胱癌…在細胞及動物實驗都明顯可見腫瘤細胞成長的抑制，當新冠病毒出現時便想到或許此方法亦可進行。



未來可以透過混和數種小髮夾RNA，似雞尾酒的方式來對抗各式各樣的新冠病毒突變株，且可在劑型上作調整如鼻噴劑，同時沈正煌教授的研究團隊也正在積極測試有類似機轉的藥物及中草藥期許能提供預防或治療的方法，造福更多民眾。