賴清德「網路熱門負面話題」出爐　「這些事」恐成2024未爆彈　

▲賴清德、陳建仁、蘇貞昌3位網路聲量互有優勢。（圖／TPOC台灣議題研究中心提供，點圖放大）

記者詹宜庭／台北報導

副總統賴清德18日正式就職民進黨主席，TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫分析，去年11月27日至今年1月16日期間的網路聲量及輿情變化。結果顯示，賴清德的網路熱門負面話題內容，包括台南學甲爐渣案、台南正副議長選舉遭質疑黑金涉入等均上榜，若賴清德處理不當，恐怕會成為他參選2024總統的未爆彈。

根據TPOC台灣議題研究中心輿情分析資料顯示，賴清德、陳建仁、蘇貞昌三位民進黨大咖中，蘇貞昌的正面聲量超過3.6萬則，中性聲量16.2萬則居冠，好感度達0.36排名第一，總聲量也拔得頭籌；賴清德則有14.6萬則中性聲量，正面聲量2.9萬則，好感度0.32排名第二；陳建仁總聲量最低，但負面聲量則是三人中最少。

TPOC台灣議題研究中心表示，賴清德因為「務實台獨工作者」形象鮮明，無法吸引年輕選民與中間選民。蘇貞昌近日雖然因普發現金議題成為在野黨攻擊的箭靶，但他的好感度竟然與「儲君」光環的賴清德差不多。因此，他們認為，若說賴清德具有絕對優勢恐怕言之過早。

至於賴清德的網路熱門負面話題內容，中心指出，包括台南學甲爐渣案、台南正副議長選舉遭質疑黑金涉入等均上榜，若賴清德處理不當，恐怕會成為他參選2024總統的未爆彈。不僅如此，中心認為，儘管賴清德目前已掌握黨務系統，但沒有行政資源的他，如何拉近與中間選民的距離也是一大難題。

另外，中心也針對各個親綠粉絲專頁對於賴清德的評論，進行貼文主題風向分析。結果顯示，儘管目前綠營內部並沒有第二個政治明星能挑戰賴清德參加總統選舉的政治能量，但多數親綠粉專卻不是一面倒地挺賴。

對於賴清德喊出「和平保台」被解讀為調整兩岸論述，部分粉專反對聲量佔20.5%；支持賴清德參選民進黨主席則有17.8%的聲量；呼籲賴清德重視支持者不滿立委高嘉瑜、何志偉、台北市議員王世堅則有16.4%的聲量；支持賴清德帶領綠營再出發、肯定賴清德在地方選舉的輔選表現可圈可點等聲量共16.4%，可說是正反意見互無交集。

中心強調，該數據代表賴清德接任黨主席後，對於兩岸論述主張，以及砲口對內的各種批判聲，將採取大鳴大放精神、包容不同多元意見，或正視部分黨員不滿聲浪等，都將成為他的燙手山芋。