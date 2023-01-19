朱立倫籲賴清德說明台獨　林濁水嗆：父子騎驢！先取消親美主張

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者黃國霖攝）

記者詹宜庭／台北報導

副總統賴清德於18日正式就職民進黨主席，國民黨主席朱立倫要求其說明「何謂務實的台獨工作者」，並給全民一個交代。對此，前民進黨立委林濁水表示，若任何美國親台行為，都會被中國大陸認為是推動台獨，那麼朱立倫是不是要力勸美國千萬不可親台，同時取消自己一貫的親美立場？更痛批「國民黨不要再父子騎驢了！」

針對賴清德「什麼叫務實的台獨工作者」說法，朱立倫批評，民進黨毫無疑問是一個台獨政黨，國民黨身為創建中華民國的政黨，會永遠捍衛中華民國，並為區域和平努力。他重申，國民黨堅定反對台獨，無論是顯性或隱性台獨，民進黨就是台獨，而「務實台獨工作者」更是國際認證的台獨工作者，呼籲賴清德必須給全民一個答案。

對此，林濁水18日透過臉書發文表示，朱立倫說民進黨是台獨政黨毫無疑問，不管顯性、隱性就是台獨，但〈反分裂國家法〉第八條中寫道，台獨分裂勢力以任何名義、任何方式造成台灣從中國分裂出去的事實，或發生將導致台灣從中國分裂出去的重大事變及和平統一的可能性完全喪失，國家得採取非和平方式及其他必要措施，捍衛國家主權和領土完整。

「難道中華民國、一中各表、維持現狀稱不上台獨？」林濁水質疑，中華民國派或中華民國台灣派若見到〈反分裂國家法〉第八條肯定混身發毛，但問題是，若從國際法的角度看，這沒有什麼不妥。

林濁水批評，朱立倫應該請習近平將反分裂國家法第八條刪除，否則靠「檢舉賴清德是什麼獨派」並不能保國民黨的平安，根本是鴕鳥心態。他也認為，朱立倫說「台獨違反全民意願」前應該去看看民調，且民進黨主張的並不是台獨而是「台灣獨立本來就是一個事實」，只是缺乏國際的承認而已。

林濁水開嗆，若任何美國親台行為，都會被中國大陸認為是推動台獨，那麼朱立倫是不是要力勸美國千萬不可親台，同時取消自己一貫的親美立場？更痛批國民黨「不要再父子騎驢了！」