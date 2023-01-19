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過年「雪崩式降溫」　寒流襲台剩10°C↓！一圖秒懂春節天氣變化

▲▼入冬最強一波冷空氣南下，北台灣降溫有感，傳統市場內的婆媽紛紛穿上保暖外套。（圖／記者湯興漢攝）

▲初二寒流南下天氣寒冷。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

為期十天的春節連假即將於明日登場，過年期間將受到三波冷空氣影響，預計在小年夜東北季風增強、初二到初四寒流南下、初七東北季風再度增強，其中初三、四是天氣最寒冷的兩天，局部地區下探10度以下，冷空氣影響期間，北部、東半部降雨機率也較高，整體為濕冷的天氣。

氣象局課長林秉煜表示，明日小年夜東北季風增強，北台灣高溫略降，約17到20度，中南部則變化不大，而早晚西半部、東北部低溫14到16度，花東17到18度。迎風面北部、東半部降雨機率高，宜花有局部較大雨勢。

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除夕、初一東北季風減弱，各地溫度回升，白天北部、東半部22到24度，中南部25到28度。降雨也轉為緩和。

▲春節連假天氣。（圖／氣象局）

▲春節連假天氣概況。（圖／氣象局）

初二到初四受到強烈大陸冷氣團或寒流影響，各地天氣轉冷，北台灣首當其衝，預計初三、四是最冷的兩天，中部以北、東北部低溫10到12度，其他地區14到15度，白天北台灣高溫13到15度，中部、花東20度，南部23度。且迎風面的北部、東半部降雨機率又增，北台灣高山有望降雪。

初五、六冷氣團減弱，各地溫度回升，迎風面降雨緩和，僅東半部有局部雨勢。初七、八又有一波東北季風影響，迎風面的北部、東半部降雨機率再度提高，天氣也會轉涼冷。

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