冷到睫毛結冰！俄最冷城市低溫下探-50°C　居民高麗菜式穿搭禦寒

▲俄羅斯「最冷城市」雅庫次克冷到居民睫毛結冰，冷凍魚都不用放入冰箱。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

台灣近日受強烈大陸冷氣團影響，各地天氣冷吱吱，而冬季向來都較為寒冷的俄羅斯，最近也因為北極的冷空氣南下，而遭「史詩級寒流」攻擊。俄羅斯「最冷城市」雅庫次克本周氣溫一度下降到攝氏零下50度，西伯利亞甚至還出現了攝氏零下62.4度的低溫，有望打破史上最低溫紀錄。

綜合外媒報導，距離首都莫斯科約5000公里的雅庫次克（Yakutsk），坐落於俄羅斯遠東地區的永凍土地帶，每年冬天的天氣都極度寒冷，氣溫出現攝氏零下40度根本不是什麼稀奇的事，因此當地也被譽為「全球最冷城市」，居民外出時凍到睫毛結冰也是家常便飯。

▲雅庫次克的居民都習慣以高麗菜式穿搭禦寒。（圖／路透）

氣象局報告，由於雅庫次克近日受寒流侵襲，當地16日的氣溫一度驟降至攝氏零下50度，讓整座城市凍成冰庫。當地居民格魯戴瓦（Anastasia Gruzdeva）指出，為了對抗寒冷，她一共戴了2條圍巾、2副手套和多頂帽子及頭巾出門，「在這裡，你無法抗拒低溫環境，只能適應或視情況多穿一點，否則會很痛苦」。

而另一名在市場賣魚的居民史塔羅蒂納（Nurgusun Starostina）則表示，「雅庫次克的魚市場是全球最冷的市場。在這裡賣魚，我們甚至連冰箱或冷凍櫃都不用買。」而提到她的禦寒方式是，她也透露，「這沒有什麼特別的秘訣，你只要穿得暖和就行了。多穿幾層，像高麗菜一樣！」

除了雅庫次克外，俄羅斯位於西伯利亞的Tongulakh村，15日也出現了攝氏零下62.4度的低溫，創下2002年以來西伯利亞最冷溫度。報導稱，北半球有史以來最冷的溫度落在攝氏零下67.7度；由於時序現在才剛到一月中旬，因此專家認為，這項史上最低溫紀錄很有可能會被打破。