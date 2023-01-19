春節「寒流攪局」3段式變天！一天內「暴跌11°C」最冷時段出爐

▲明天開始就是春節連假，十天內將有三波冷空氣影響天氣。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

明日起就是為期十天的春節連假，過年期間將有三波冷空氣影響台灣，預計寒流將於初二到初四南下襲台，初三、四是最冷的兩天，從初一到初二之間，北台灣下降11度左右，局部地區低溫不到10度，且高山有望降雪。

氣象局課長林秉煜表示，明日小年夜東北季風增強，北台灣高溫略降，約17到20度，中南部則變化不大，而早晚西半部、東北部低溫14到16度，花東17到18度。迎風面北部、東半部降雨機率高，宜花有局部較大雨勢。

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除夕、初一東北季風減弱，各地溫度回升，白天北部、東半部22到24度，中南部25到28度。降雨也轉為緩和。

▲▼春節期間天氣變化預測。（圖／氣象局）※點圖放大

初二到初四受到強烈大陸冷氣團或寒流影響，各地天氣轉冷，北台灣首當其衝，預計初三、四是最冷的兩天，中部以北、東北部低溫10到12度，其他地區14到15度，白天北台灣高溫13到15度，中部、花東20度，南部23度。且迎風面的北部、東半部降雨機率又增，北台灣高山有望降雪。

初五、六冷氣團減弱，各地溫度回升，迎風面降雨緩和，僅東半部有局部雨勢。初七、八又有一波東北季風影響，迎風面的北部、東半部降雨機率再度提高，天氣也會轉涼冷。