天冷非創傷性腦中風人數上升　南投衛生局：有中風6大前兆速就醫

▲南投縣衛生局提醒勿輕忽劇烈頭疼、身體失去平衡等六大「中風前兆」。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

近日氣溫驟降，南投縣衛生局提醒民眾，天氣冷熱劇烈變化，容易導致心血管疾病發作，除了做好自身保暖工作，透過6大中風前兆快速辨識急性腦中風症狀與快速就醫，約有9成以上患者可大幅降低腦中風死亡與失能殘障的風險。

依衛福部近年來統計資料顯示，台灣每年約有3至5萬人發生腦中風，腦血管疾病也持續蟬聯國人10大死因，尤其是年紀大於65歲以上的年長者，因心血管疾病死亡率更為顯著，且男性多於女性；尤其最近天氣寒冷，佑民醫院院長王斯弘即表示，該院急診室因非創傷性腦中風就醫人數有微幅上升之勢。

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縣府衛生局長陳南松說，民眾應謹記「中風六大警訊」：1.言語、2.身體刺痛感、3.記憶失調、4.身體失去平衡、5.要命的頭疼、6.視覺出現問題，出現以上狀況請速打119電話就醫；草屯鎮佑民醫院和台中榮總埔里分院都備有24小時腦中風中心，提醒鄉親切勿因症狀緩解而輕忽嚴重性，避免錯失黃金治療期而造成遺憾。

另年節即將來臨，早晚氣溫明顯偏低且感受濕涼，陳南松呼籲，民眾如外出遊玩、賞燈等戶外活動時，應注意禦寒保暖，尤其是要注意頭頸部及四肢末端的保暖，始能安心出遊。