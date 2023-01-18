「冰凍番薯」過年再現！寒流襲台機率增　初二起連3天探10°C↓

▲大年初二將有強冷空氣襲台。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者李宜秦／台北報導

明日各地天氣回暖，到大年初一以前，除了小年夜北台灣高溫略降外，整體而言都相對溫暖，到了大年初二將有強烈大陸冷氣團或寒流南下，低溫可能下探10度以下，氣象專家也坦言，這波強冷空氣等級達到寒流的機會越來越高。

氣象局預報員劉沛滕表示，明日冷氣團減弱，各地氣溫回暖，大台北、東半部有局部降雨，但周五小年夜東北季風增強，北台灣高溫略降，北部、東半部、恆春半島有雨，宜花恐有局部較大雨勢。而周末的除夕、初一則是相對溫暖的兩天，雨勢也略減緩，大台北、東半部有局部降雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲春節期間將有兩波冷空氣影響台灣。（圖／記者湯興漢攝）

下周一的初二將有一波強冷空氣襲台，預計冷空氣強度達到強烈大陸冷氣團或寒流等級，初二白天就開始降溫，入夜感受更明顯，初三、四溫度更低，北部低溫下探10到11度，中南部、花東也是初二以後降溫感受明顯。

臉書粉專台灣颱風論壇｜天氣特急表示，根據歐美數值顯示，初二襲台的強冷空氣達到寒流等級的機率越來越高，預計初二到初四天氣寒冷，初五冷空氣才會減弱，溫度也會逐漸回升。

▲▼未來一周降雨、溫度預測圖。（圖／氣象局）