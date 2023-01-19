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春節不打烊懶人包！網購照常出貨　再祭夯品瘋搶小米手機只要1元

東森購物線上年貨大街（圖／東森購物提供）

▲東森購物線上年貨大街提供數百款春節禮盒，甜點、南北貨超彭湃，過年期間快配及超取商品提供正常出貨。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

過年期間要採買新春伴手禮或生活用品，多家電商平台祭出春節不打烊活動專區，促銷最低1折起，想買就買、照常配送，其中有不少低價夯品，網購族沒事滑手機可以搶好康優惠外，還有應景活動如購物金紅包、下單抽獎能試手氣。以下整理網購業者的新春購物內容。

東森購物線上年貨大街提供數百款春節禮盒，過年期間快配及超取商品正常出貨，即日起至1/31推出「玩轉好手氣，9元東森幣拚機票」，在電視通路消費滿1,999元，即可用9枚東森幣加購線上轉轉樂乙次，立即轉立即開獎，將送出日本東京來回機票100張、iPhone 14及dyson等總價值超過400萬元好禮。

東森購物電視通路還有「開運迎財神，天天抽萬元好禮」，凡於1/20～1/29在電視通路消費任一件商品，就有機會抽日本、歐美雙人來回機票以及iPhone 14，還有機會一人獨得20張老爺酒店住宿券，1/23～1/30每晚6點於東森購物47台天天現場LIVE開獎。

momo「卡娜赫拉的小動物」限定物流箱（圖／momo提供）

▲「卡娜赫拉的小動物」限定物流箱，限量10萬只。 （圖／momo提供）

momo集結名店年菜、伴手禮盒、潮流新衣、新春擺飾等節慶必備夯品，1/18～1/31優惠3折起，同時祭出「迎春樂透彩」免費下注送最高80萬頭獎、「財神發紅包」限時搶888元mo幣紅包、「兔年開運金條」下單抽等好康。春節連假期間，凡標示春節不打烊之商品皆照常配送，客服亦正常服務，還有機會收到兔年應景「卡娜赫拉的小動物」限量物流箱。

PChome 24h購物即日起至1/30止推出「年節優惠專區」，精選多款兔年限定商品、紅色開運好物，包括精品COACH X瑞士國鐵的新年開運夾3折起；潮流配件CASIO新品68折起、SKECHERS X TANITA聯合品牌週88折起、PORTER年節不打烊7折起且全館滿額再折價；精選行李箱Samsonite全館4折起，最高再享9%回饋；以及過年必備華歌爾春節開運內衣3折起等優惠活動。

蝦皮購物「新春不打烊專區」小米Redmi 10A，瘋搶價1元（圖／蝦皮購物提供）

▲1/25 15:00用1元就能搶到小米 Redmi 10A。（圖／蝦皮購物提供）

蝦皮購物攜手神腦生活、小米、微星等各大品牌，集結近500樣3C筆電、辦公用品、拜年新裝等開工、開學好物祭1折起，其中Google Pixel推出新春獨家優惠，1/18～1/20祭出全系列直降最高2,500元，滿額最高回饋3千蝦幣，1/25再加碼祭夯品瘋搶價，Switch紅藍主機破盤5,000元有找、小米Redmi 10A更是驚爆只要1元，新年無痛入手新機。

新春不打烊，1/19～1/29過年期間Yahoo奇摩購物中心集結美食伴手禮、團圓年菜、除舊佈新、年終犒賞禮等，春節期間「快速到貨專區」正常出貨，強打「全站單日滿2000送200購物金」、「天天簽到賺超贈點」等優惠，初二消費不限金額再加贈Y虎捏捏球絨毛版。Yahoo奇摩超級商城推出「福兔報喜迎新年」活動，1/18前「單筆消費滿2000最高抽2000超贈點」、1/29前「跨店滿減最高折1500」、1/19～1/29前除限搶開運福袋外，全站消費滿2元可登記抽招財好運到貓撲滿。

生活市集於1/20～1/29主打家庭日用、開運掃除、精準收納、娛樂3C、家事神隊友3C、吃貨美食等六大分類商品，推出「過年不打烊」全館6折起，1/19～1/27還有每日簽到及寶石雨整點搶活動，最高將送出千元紅包大獎。松果購物精選多款居家佈置商品推「居家煥新迎好年」，線上就能逛家居之外，週日下單再享8折起優惠。

樂天市場聯合愛買線上購物、屈臣氏、GAME休閒館等店家，推出春節不打烊出貨專區，拜年走春必備的禮盒、伴手禮如老協珍熬雞精禮盒、桂格無糖養氣人蔘，生活必需用品像是幫寶適一級幫、金選明治成長奶粉，或是闔家團聚最適合炒熱氣氛的遊戲機台Switch、PS5等，過年期間照常出貨，於指定店家消費，搭配優惠券無限領活動，滿666現折66、滿1,200折120、滿1,288折128、滿3,000折300，單筆結帳金額滿568元還能享超取或宅配免運。

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